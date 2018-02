Kaspersky Lab lider u kvalitetnoj sajber zaštiti

Nezavisna testiranja pokazala su da je kompanija Kaspersky Lab i petu godinu zaredom zadržala najvišu poziciju u sajberbezbenosnom metričkom sistemu TOP3. Proizvodi kompanije Kaspersky Lab nadmašili su proizvode svih drugih kompanija koje se bave bezbednošću na internetu u širokom spektru nezavisnih testiranja tokom 2017. godine. Kompanija Kaspersky lab je osvojila prvo mesto na 72 od ukupno 86 testova i recenzija, čime se našla u top 3 najbolje plasirane kompanije ikada, sa stopom uspeha od 91 odsto.

Sudeći po rezultatima metričkog sistema TOP3, kompanija Kaspersky Lab je najviše testirana i nagrađivana kompanija na tržištu. Ovi rezultati učvrstili su vodeću poziciju kompanije, potpomognuti njenom sposobnošću da korisnike zaštiti najboljim bezbednosnim rešenjima i obezbedi kvalitetnu zaštitu protiv poznatih, nepoznatih i naprednih sajber pretnji.

Metrički sistem TOP3 kompanije Kaspersky Lab, baziran na rezultatima nezavisnih testiranja i procenama svetski priznatih laboratorija za testiranje proizvoda, kontinuirano prati učinak svih proizvoda namenjenih za potrošače i poslovnu upotrebu najboljih kompanija za sajber bezbednost. Sistem prati kako su različiti proizvodi kotirani na tržištu i u nezavisnim istraživanjima. Važno je da se kompanije dobro kotiraju na testiranjima, pri čemu svaka kompanija dobija rezltat baziran na broju top-tri mesta koji je osvojila, u poređenju sa brojem testiranja u kojem je učestvovala.

U izračunavanje rezultata TOP3 metričkog sistema, uračunata su samo transparentna testiranja, što omogućava fer i nepristrasnu metriku. TOP3 sistem koristi rezultate testiranja laboratorija kao što su AV-Test, SELabs, MRG Effitas, AV-Comparatives, kao i mnogih drugih laboratorija čuvenih po svojoj neutralnosti i kvalitetu testiranja. Proizvodi su testirani na osnovu njihove sposobnosti da pruže zaštitu od naprednih pretnji, ransomware-a, eksploita, finansijskih malvera, kao i mogućnosti da otkriju lažne uzbune od stvarnih, na različitim operativnim sistemima.

Kompanija Kaspersky Lab zabeležila je više nezavisnih testova od bilo koje druge kompanije tokom 2017. godine sa ukupno 86 testiranja, dok je najbliži konkurent zabeležio 68. Proizvodi kompanije Kaspersky Lab takođe su ušli u TOP3 u 91 odsto testova kojima su podvrgnuti, što je brojka kojoj ni jedna druga kompanija iz te oblasti nije mogla da se približi (najbliži konkurent ostvario je neko od prva tri mesta u 72 odsto slučajeva).

„Tehnološko vođstvo i ekpertiza u sajber zaštiti su u srži svega što radimo. Našim jedinstvenim pristupom koji spaja moć inteligencije i naprednu tehnologiju, mi stalno unapređujemo naše proizvode u zaštiti korisnika protiv poznatih, nepoznatih i zahtevnih sajber pretnji. Naša pozicija u vrhu TOP3 metričkog sistema petu godinu zaredom, dokaz je sposobnosti kompanije Kaspersky Lab da na tržište donese samo najbolju zaštitu za korisnike – bilo da su u pitanju velike korporacije ili pojedinci” – izjavio je Timur Bijačuev (Timur Biyachuev), šef odseka za anti-malware istraživanja u kompaniji Kaspersky Lab.