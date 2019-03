Kaspersky Lab na vrhu TOP3 metrike u godišnjoj proceni za 2018. godinu

Kompanija Kaspersky Lab zadržala je svoje mesto na vrhu TOP3 metrike u oblasti potrošačke i korporativne sajber bezbednosti, nakon što je obezbedila TOP3 mesto u 77 od 88 različitih nezavisnih testova sprovedenih globalno tokom 2018. godine. Ovo rangiranje, u koje su uključena najveća svetska rešenja za sajber bezbednost, ukazuje na to da portfolio kompanije Kaspersky Lab nastavlja da nadmašuje konkurenciju već šestu godinu za redom.

TOP3 je godišnja procena performansi prodavaca proizvoda i usluga u oblasti sajber bezbednosti u nizu najzahtevnijih nezavisnih testova u ovom sektoru. AV-Test i AV-Comparatives testovi dominiraju kalendarom; međutim, uključena su i testiranja iz drugih uglednih laboratorija kao što su SE Labs, ICSA Labs i drugi. Ne samo da je kompanija Kaspersky Lab obezbedila TOP3 plasman u 88% testova u kojima je procenjivana, već je i nadmašila konkurenciju u 73 testa, 32 više nego proizvođač koji se nalazi na drugom mestu.

U TOP3 metriku uključeni su neki od najpoznatijih proizvođača na tržištu u ovoj oblasti. Tokom godine testirani su potrošački, korporativni i mobilni proizvodi.

Prodavci su rangirani u odnosu na zaštitu koju pružaju od poznatih, nepoznatih i naprednih pretnji. Kao što i samo ime kaže, TOP3 metrika prikazuje tri vodeće kompanije sa najboljim rezultatom tokom godine. Svaki vendor dobija ocenu na osnovu ukupnog broja prva tri mesta koja je zauzeo u nezavisnom testiranju, u odnosu na broj testova u kojima je učestvovao.

Tokom 2018. godine tehnologije za otkrivanje pretnji kompanije Kaspersky Lab obradile su više od 346.000 novih zlonamernih datoteka svakog dana, gotovo pet puta više od 70.000 novih datoteka dnevno koje su otkrivene 2011. godine . Sveukupno tokom 2018. godine, rešenja kompanije Kaspersky Lab suzbila su 1,876,998,691 napad pokrenutih sa online resursa lociranih širom sveta . Proces testiranja je rigorozan i izveden u odnosu na lažno pozitivne i razne vrste zlonamernih programa, uključujući napredne pretnje. Sve laboratorije uključene u testove prepoznatljive su po transparentnosti u testiranju i zauzimaju jaku poziciju u industriji.

“U preko 88 pojedinačnih testova naša rešenja su uspešno otkrivala i odbijala različite moderne pretnje. Naša kontinuirana sposobnost da nadmašimo konkurenciju i dođemo u vrh TOP3 metrike je još jedan dokaz snage naših tehnologija; klijentima iz različitih oblasti pružamo najpouzdaniju i najsnažniju sajber zaštitu na tržištu “, izjavio je Timur Bijačuev (Timur Biyachuev), potpredsednik sektora za istraživanje pretnji u kompaniji Kaspersky Lab.