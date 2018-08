Kaspersky Lab osvojio priznanje bezbednosne izvrsnosti u oblasti onlajn bankarstva

Rešenje Kaspersky Internet Security prevazišlo je brojna konkurentska rešenja koja su se takmičila za godišnju nagradu kompanije MRG Effitas “Online Banking/Browser Security Award 2017/18”.

Rešenje je prošlo sve kvartalne testove sertifikacije onlajn bankarstva tokom perioda od 12 meseci. Ova nagrada naglašava pouzdanost i efikasnost ovog rešenja protiv rastućeg trenda finansijskih pretnji i dodatno potvrđuje premoć kompanije Kaspersky Lab u odnosu na konkurenciju. Ovo je četvrti put zaredom da su proizvodi kompanije Kaspersky Lab osvojili ovu nagradu.

Sa preko tri četvrtine (79%) korisnika onlajn bankarstvo preko uređaja i 82% korisnika koji redovno naručuju robu ili usluge onlajn, obezbeđivanje finansijskih transakcija od sajber pretnji nikada nije bilo od većeg značaja za korisnike. Kako bi korisnicima pomogla u preduzimanju pravih koraka zaštite, kompanija MRG Effitas procenjuje kvalitet i sposobnost bezbednosnih rešenja u zaštiti korisnika i njihovog novca od rastućih finansijskih pretnji, nagrađujući vredna rešenja sertifikatom nezavisnih prodavaca.

Rešenje Kaspersky Internet Security odolelo je brojnim strogim malver i botnet testovima u poslednja tri kvartala 2017. kao i prvom kvartalu 2018. godine. Proizvod je testiran korak-po -korak u stvarnim scenarijima u kojima bi onlajn bankarske transakcije i kupovina mogli biti kompromitovani finansijskim malverom.

Tokom ovog procesa, rešenje Kaspersky Internet Security razotkrilo je brojne botnete kao dominantne vektore sajber pretnji. Oni mogu uzrokovati mnogo nevolja ukoliko nisu detektovani i blokirani na vreme. Među njima su i modifikovani TiniNuke i Zeus klonovi, kao i DoublePulsar bekdor sa Peddlecheap keylogger virusom.

Simulator testovi su takođe proveravali kako se rešenje Kaspersky Internet Security nosi sa napadima na funkcionalnosti sistema koji mogu uticati i modifikovati ključne procese uređaja ukoliko se ne reaguje adekvatno. Ovo je podrazumevalo i Powershell webinject and intercept, API Hooking, browser TLS extract and dissect testove kao i ETW debug log praćenje i ekstrakciju.

Timur Biiačuev (Timur Biyachuev), potpredsednik sektora za istraživanje pretnji u kompaniji Kaspersky Lab, rekao je: “S obzirom na broj i složenost finansijskih pretnji koji nastavlja da raste, važnije je nego ikada da ljudi imaju pristup snažnim i dokazanim rešenjima kako bi se zaštitili kada su u pitanju onlajn kupovina i bankarstvo. Naše bezbednosno rešenje je u više navrata prošlo stroge, nezavisne testove koje je kompanija MRG Effitas postavljala tokom dužeg vremenskog perioda, čime je zavredilo ovu godišnju nagradu. Ona najbolje svedoči o sposobnosti rešenja Kaspersky Internet Security da se suoči sa sve većim pretnjama na polju finansijskih transakcija.”

Funkcija “Safe Money” u okviru rešenja Kaspersky Internet Security pruža korisnicima dodatni nivo zaštite pri onlajn kupovini ili bankarstvu. Bez obzira da li robu plaćate kreditnom karticom, izvršavate transfer novca ili koristite PayPal, funkcija “Safe Money” obezbeđuje da svaka transakcija bude sigurna i da finansijski podaci i lične informacije budu zaštićeni od sajber pretnji.