Kaspersky Lab pokreće novu generaciju AV rešenja

U savremenom svetu, ljudi prave svakodnevni kompromis između dve mogućnosti: da budu konstantno povezani ili da sačuvaju svoju privatnost. Što više ljudi koristi različite internet usluge, sve je teže održati poverljivost svojih ličnih podataka

Osim toga, mobilni načina života zahteva da korisnici budu dostupni u bilo koje vreme i gde god da se nalaze, jer njihova društvena povezanost, zarada, dobrobit, pa čak i čak emocionalni balans zavise od toga. Rešenja kompanije Kaspersky Lab omogućavaju ljudima ne samo da ostanu povezani bez obzira na okolnosti, već i obezbeđuju njihovu privatnost na mreži.

Upravo zbog ovoga je kompanija Kaspersky Lab ažurirala svoj ključni asortiman rešenja za kućne korisnike, osmišljen tako da pored zaštite od sajber napada, pruži zaštitu i svega što je za njih dragoceno – privatnost, novac, sećanja, mir svojih voljenih i još mnogo toga. Osnovnim proizvodima – Kaspersky Free i Kaspersky Anti-Virus – dodate su nove funkcije, kako bi zaštitili korisnike od najnovijih i najnaprednijih sajber pretnji.

Poboljšanja su takođe uvedena i u pogledu performansi, jednostavnosti konfiguracije i efikasnosti detekcije premijum rešenja Kaspersky Internet Security i Kaspersky Total Security. Ali što je najvažnije, portfolio kompanije je dopunjen s potpuno novim proizvodom – prilagodljivom uslugom pod nazivom Kaspersky Security Cloud, koja ide još dalje kako bi korisnike zaštitila od bilo kakvih problema sa kojima se mogu susresti u digitalnom svetu.

Svaka osoba je bez sumnje jedinstvna. Isto važi i za ponašanje ljudi na mreži koje formira njihov individualni digitalni svet. Zbog toga su stručnjaci iz komanije Kaspersky Lab izmislili i patentirali prilagodljivu zaštitnu tehnologiju. Rešenje Kaspersky Security Cloud kombinuje sve najbolje elemente flegšip rešenja, uključujući vodeću zaštitu od sajber pretnji na tržištu i adaptivne “scenarije”. Prilagodljivost znači da usluga pruža zaštitu tačno kada je to potrebno, u zavisnosti od ponašanja pojedinca i uređaja koji on koristi.

Rešenje Kaspersky Security Cloud funkcioniše u skladu sa jedinstvenom SaaS (security-as-a-service) šemom. Ono nije “prikačeno” na uređaj, već na svog vlasnika preko njegovog naloga na portalu My Kaspersky. Osim toga, usluga može biti dostupna i na bazi mesečne ili godišnje pretplate*. Međutim, jedinstvenost rešenja leži u činjenici da se, uz odgovarajuće postavke, proizvod ponaša kao “savetnik” koji vam odmah govori šta treba da uradite kako biste održali povezanost kada je to najpotrebnije ili izbegli ugrožavanje ličnih podataka kada se takav rizik pojavi:

· Zamislite da hitno morate da pošaljete neki poverljiv dokument, pa se zaustavljate da popijete kafu u najbližem kafiću i povežite se na besplatan Wi-Fi. Međutim, ispostavlja se da je ovaj Wi-Fi potencijalno opasan i da sajber-kriminalci mogu presresti sve podatke koji se prenose preko ove veze. Ovaj scenario nije neuobičajen. Rešenje Kaspersky Security Cloud izveštava o riziku i, u zavisnosti od podešavanja, automatski uključuje VPN, koji bezbedno šifrira sve prenete podatke.

· Ili, zamislite da neko “upadne” u vašu kućnu Vi-Fi mrežu i tajno prati sve vaše onlajn aktivnosti – veb stranice koje posećujete, poruke koje šaljete svojim prijateljima i porodici? Ili jednostavno koristi vaš internet besplatno? Sa novim rešenjem kompanije Kaspersky Lab, ovo nije moguće, jer rešenje prepoznaje sve uređaje koji se povezuju na vašu mrežu i izveštava vas o njima.

· Šta se događa kada žurno unosite novu lozinku za pristup svom nalogu na nekoj društvenoj mreži, ali ova lozinka je suviše jednostavna za hakovanje? Rešenje Kaspersky Security Cloud će “protestvovati” i ponuditi da kreira novu, pouzdanu lozinku, reći vam kako da to sami uradite, a čak vam i pomoći da napravite lozinku koju hakeri neće moći da “provale”. Dakle, vaša poverljiva korespondencija sa prijateljima će ostati netaknuta.

· Naravno, jaka lozinka je od izuzetne važnosti, ali šta ako je sam servis hakovan i ukradene sve lozinke? Opet ponavljamo, ovo nije neuobičajena pojava. U ovom slučaju, rešenje Kaspersky Security Cloud će upozoriti vlasnika o “curenju” informacija, blagovremeno zahtevajući od nje ili njega promenu lozinke pre nego što bude prekasno, odnosno pre nego što njihovi lični podaci postanu dostupni za prodaju na Darknet-u.

· A šta ako kasnite na važan sastanak (intervju za posao ili sastanak, na primer), a baterija pametnog telefona iznenada “iscuri” tako da ne možete upozoriti osobu koja vas čeka? Sa rešenjem kompanije Kaspersky Lab, ova situacija je gotovo nemoguća. Ne samo da vas stalno izveštava o nebezbednim podešavanjima uređaja i nepotrebnim aplikacijama, već vas i unapred obaveštava koliko je vremena ostalo dok se Android baterija potpuno ne isprazni.

· Ili još jedna stresna situacija: hard disk vašeg laptopa sa svim vašim dragocenim podacima – fotografijama kućnih ljubimaca, video snimkom sa svadbe, radnim predmetima koje treba predati sutra … prestao je da radi. Ovako nešto neće vam se dogoditi uz rešenje Kaspersky Security Cloud. Ono ne samo da omogućava redovno pravljenje rezervnih kopija, već i unapred upozorava ukoliko postoji opravdana sumnja da je hard disk “na izdisaju”.

Ovi i drugi “scenariji” su ugrađeni u rešenje Kaspersky Security Cloud, a novi se stalno dopunjavaju. Stoga, nova prilagodljiva usluga omogućava ljudima da uvek ostanu povezani i da zaštite svoje podatke.

“Dok smo razvili rešenje Kaspersky Security Cloud, vodili smo se željom da napravimo uslugu koja bi mogla pružiti pravu zaštitu u pravom trenutku. Digitalni život danas je mnogo više od samo uređaja povezanog na Internet. On je čitav jedan svet koji nije ništa manje važan od “fizičkog” sveta. A svaka osoba ima svoj domen, što znači da je svakoj osobi potrebna posebna zaštita koja odgovara njenom jedinstvenom načinu digitalnog života. Mi verujemo da budućnost leži na bezbednosnim rešenjima koja će se prilagođavati pojedincu, svakom članu porodice, okruženju i ponašanju. Rešenje Kaspersky Security Cloud je naš prvi korak ka ovakvoj budućnosti “, kaže Dmitrij Alešin (Dmitry Aleshin), potpredsednik sektora za marketing proizvoda u kompaniji Kaspersky Lab.

Rešenje Kaspersky Security Cloud dostupno je u tri verzije. Besplatna verzija ima ograničen broj scenarija, primenjuje se na samo jedan nalog i tri uređaja istovremeno. Lična verzija pruža potpunu funkcionalnost servisa za jedan nalog i pet uređaja. “Family” verzija obuhvata do 20 naloga i do 20 uređaja.