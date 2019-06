Kaspersky Lab predstavlja novi vizuelni i brend identitet – od sada samo “Kaspersky”

Već više od dve decenije, kompanija Kaspersky Lab nudi najbolja bezbednosna rešenja korisnicima ispunjavajući svoju misiju da spase i zaštiti svet. U svetu koji postaje sve digitalizovaniji i globalniji, kompanija se razvila iz anti-virusne laboratorije u tehnološkog lidera sa naprednim i sveobuhvatnim portfolijom bezbednosnih rešenja i usluga, uključujući inovativne proizvode i tehnologije, cloud servise i vodeće platforme sa informacijama o pretnjama (threat intelligence).

Danas predstavljeni novi vizuelni i brend identitet oslikavaju ovaj razvoj. Ime kompanije će od sada biti samo „Kaspersky”, sa novom misijom: ‘building a safer world’ (stvaranje bezbednijeg sveta) koja naglašava posvećenost kompanije poverenju i transparentnoj budućnosti u kojoj svi mogu da uživaju u prednostima koje tehnologija donosi, zato što je mi štitimo.

Novi brend identitet predstavlja evoluciju fokusa poslovanja sa „sajber bezbednosti” prema širem konceptu „sajber imuniteta”. Živimo u svetu u kojem nas tehnologija povezuje kao nikada pre, bez obzira na platforme i granice. Ljudi i tehnologija se nalaze u odnosu međusobne saradnje čiji je cilj unapređenje kvaliteta ljudskog života. Sajber bezbednost danas ne podrazumeva samo zaštitu uređaja, već razvijanje ekosistema u kojima je sve što je povezano i zaštićeno. Novi brend identitet označava posvećenost kompanije ovom evolutivnom putu i postavljanju puta koji omogućuje razvoj viših industrijskih standarda za budućnost. Takođe predstavlja podršku koju kompanija pruža kreiranju povezanih sistema koji su dizajnirani tako da budu bezbedni, a ne da bezbednost predstavlja samo opcioni dodatak na samom kraju.

Eugen Kasperski (Eugene Kaspersky), izvršni direktor kompanije, je izjavio: „Već više od 22 godine, od kada je kompanija osnovana, bili smo svedoci ubrzanog razvoja i promena u oblasti sajber bezbednosti i u našoj industriji. Ove promene odnosile su se na rastuću ulogu tehnologije u našim životima, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Danas ljudi imaju nove potrebe, i novi identitet brenda predstavlja našu viziju da zadovoljimo te potrebe – ne samo danas, već i u dalekoj budućnosti. Oslanjajući se na naš dosadašnji uspeh kada je reč o zaštiti od sajber pretnji, želimo da doprinesemo izgradnji bezbednijeg sveta koji je otporan na sajber pretnje. To je svet u kome svi slobodno mogu da uživaju u raznolikim prednostima koje tehnologija nudi.”

Uz novu misiju kompanija Kaspersky će omogućiti svima da private i sa punim poverenjem koriste inovacije koje su zaštićene našim tehnologijama.

Novi vizuelni identitet

Kao deo promene, predstavljen je i novi vizuelni identitet koji oslikava ključne vrednosti i suštinu onoga što kompanija Kaspersky predstavlja kao organizacija. Novi logo je kreiran od geometrijskih i matematički preciznih slovnih formi, predstavljajući vrhunsku stručnost u oblasti softverskog inženjeringa od koga je kompanija potekla i kome je i dalje predana. U skladu sa promenama, iz naziva kompanije je uklonjena reč „Lab”.

„Osnova našeg postojećeg logoa je razvijena 1997. godine i mnoge stvari su se od tada promenile. Ranije smo koristili slova grčkog alfabeta koja više nisu relevantna usled promene u širini i dubini naših komunikacija – treba da gledamo u budućnost i prihvatimo digitalni svet. Bilo je sasvim logično da sklonimo reč Lab iz našeg imena kada smo razvijali novi vizuelni identitet – s obzirom na to da smo hteli da pojednostavimo naš brending na način koji pomaže sprovođenje naše nove filozofije i misije, istovremeno naglašavajući širok opseg tehnologija naše kompanije,” rekao je Endru Vinton (Andrew Winton), potpredsednik marketinga u kompaniji Kaspersky.