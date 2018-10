Kaspersky Lab priznata kao ,,kompanija sa sjajnim performansama”

Kompanija Kaspersky Lab je prepoznata kao ,,kompanija sa sjajnim performansama” među provajderima informacija o pretnjama od strane kompanije Forrester. Izveštaj ,,Forrester New Wave™: usluge informacija o eksternim pretnjama za treći kvartal 2018. godine’” pruža pregled informacija o pretnjama i procenjuje trenutnu ponudu i strategiju različitih provajdera.

Visoko kvalitetne informacije o opasnostima su sastavni deo bezbednosne infrastrukture kompanije, budući da su od vitalnog značaja za brz odgovor na nove napade, izgradnju preciznih modela pretnji i konfigurisanje sajber bezbednosti preduzeća u skladu sa njima.

Zato je analiza i procena obaveštajnih podataka o performansama od ključnog značaja. Kompanija Forrester se smatra za jednu od najuticajnijih svetskih istraživačkih i konsultantskih firmi, a njena stručnost predstavlja značajan reper za kupce koji su zainteresovani za informacije o opasnostima.

Izveštaj o eksternim servisima za informisanje o pretnjama za treći kvartal 2018. godine ocenio je stručnost 15 vrhunskih proizvođača u usponu kroz nekoliko kriterijuma koje je to utvrdila kompanija Forrester. To je podrazumevalo: ,,spoljno obaveštavanje o pretnjama”; ,,dark web izveštavanja”; ,,feed o pretnjama”; ,,globalni doseg” i ,,strateška partnerstva”; kao i fokus na aktere podržane od strane države, sajber kriminalce i finansijske zločine. Kao rezultat, Kompanija Kaspersky Lab je dostigla status ,,kompanije sa sjajnim performansama”.

U izveštaju, kompanija Forrester je navela da je sposobnost kompanije Kaspersky Lab da sakuplja i analizira informacije ,,izuzetna”, sa istraživanjima koje podstiče globalna senzorska mreža krajnjih tačaka i međunarodni tim za istraživanje i analizu. Istraživači su takođe prepoznali da korisnici kompanije Kaspersky Lab vrednuju njihov široki globalni opseg i sposobnost da prate i lociraju pretnje u svim delovima sveta. Prema kompaniji Forrester, kompanija Kaspersky Lab se vodi jakom strategijom naplate i državnom inteligencijom, omogućavajući klijentima da steknu širu perspektivu u pogledu pretnji.

,,Naš pristup informacijama o pretnjama se može opisati kao ,,holistički “: otkrivamo i istražujemo sve moguće pretnje, bez obzira na njihovo poreklo i svrhu, ciljajući ka najboljim rezultatima i trudeći se da dobijemo najbolji globalni pregled. Istraživači i analitičari su ciljna publika za naše usluge i trudimo se da diferenciramo podatkekako bismo pružili istinite, relevantne i primenljive informacije. Lojalnost kupaca i priznanje od strane nezavisnih analitičara je najbolja nagrada, a mi verujemo da je naše rangiranje od stranekompanije Forresterdokaz snage naših proizvoda “, rekao je Costin Raiu, direktor tima za globalno istraživanje i analize u kompaniji Kaspersky Lab.

Kompanija Kaspersky Lab pruža najnovije informacije o pretnjama iz celog sveta i pomaže preduzećima da budu zaštićeni čak i od najnaprednijih sajber napada. Raznolikost dostupnih usluga uključuje:

Feed sa podacima o pretnjama – trenutni i odmah izvodljivi podaci o sajber pretnjama

Izveštaje o APT pretnjama– metode, taktika i alati koji koriste APT akteri

Izveštaji o finansijskim pretnjama – ažuriranja o pretnjama koje su posebno usmerene na finansijsku industriju

Prilagođeni izveštaji o prijetnjama – sveobuhvatno izveštavanje specifično za potrošače i zemlje

Pretraživanje pretnji – potpuna i pretraživiva onlajn spremište podataka o pretnjama, legitimnim objektima i različitim odnosima između njih

Cloud Sandbox mehanizam – alat za neposredan uvid u tip bilo koje datoteke

Ovim uslugama se lako može pristupiti iz samo jedne pristupne tačke —Kaspersky Threat Intelligence Portala — sa svim podacima dostupnim u formatima za ljudsko i mašinsko čitanje. Portal omogućava SOC i IR (timovima da izgrade sveobuhvatni radni proces o informacijama o pretnjama, pružajući instrumente i alate za automatizaciju i šireći analitičke mogućnosti za detekciju pretnji i povećavanje efikasnosti i vremena odgovora.