Kaspersky Lab proglasila pobednika studentskog takmičenja Secur’IT

Globalno studentskotakmičenje kompanije Kaspersky Lab, pod nazivom Secur’IT, otvoreno je za studenteiz celog sveta i iz svih akademskih zajednica. Učesnici su imali priliku da osvoje10.000 dolara, da se takmiče sa svojim istomišljenicima, kao i da steknuiskustvo o tome kako je raditi u IT industriji.

Ove godine, student su imalizadatak da osmisle bezbednosna rešenja koja bi podržala razvoj u oblasti zdravstva,Interneta stvari i lične bezbednosti. Poslednji krug takmičenja održan je uBudimpešti na akademskom partnerskom samitu kompanije Kaspersky Lab, gde sukonačne ideje predstavljene komisiji sudija, sastavljenoj od stručnjaka izkompanije Kaspersky Lab i celokupne industrije.

U finalu je učestvovalo 27studenata iz Australije, Bahreina, Francuske, Nemačke, Indije, Rusije i SAD-a.Alisa Gazizulina i Vladislav Vinogradov su osvojili prvo mesto na takmičenju sasvojim projektom, “Crime Camera” – Bezbednosni intelektualni nadzor.

Alisa Gazizulina je tom prilikom izjavila: ,,Učestvovala sam u finalu prošle godine i dobila inspiraciju za svoje istraživanje slušajući ideje talentovanih profesionalaca, učesnika takmičenja i govornika na samitu. Sveobuhvatne povratne informacije su mi omogućile da uvidim šta je sve potrebno da moj projekat bude još bolji. Kada sam videla najavu ovogodišnjeg takmičenja, podelila sam je sa kolegom koji je nedavno počeo da radi na svom sistemu video nadzora za otkrivanje zločina. Ja sam radila istraživanje o potpunoj homomorfnoj enkripciji, i počeli smo da pratimo najnovije trendove u toj oblasti.

Odlučili smo da integrišemo homomorfne algoritme enkripcije u sistem video nadzora. Ovo nam je omogućilo prenos video podataka na cloud u šifrovanom obliku i pokretanje analitike preko šifrovanih tekstova bez dekripcije – tako je nastao sistem bezbednosnog intelektualnog nadzora koji izvršava procenu preko šifrovanih tekstova koji obezbeđuje pouzdanost podataka klijenta.

Veoma smo zadovoljni što smo pobedili i zahvalni smo na podršci kompanije Kaspersky Lab koja je našem projektu omogućila budućnost i snažnu osnovu za razvoj. “

Kiril Širjaev (Kirill Shiryaev), direktor sektora za upravljanje talentima u kompaniji Kaspersky Lab, je izjavio: ,,Projekti su ove godine bili zaista impresivni, vidi se da je u njih uloženo puno razmišljanja i znanja, a svi finalisti imaju potencijal za uspešnu karijeru u industriji sajber-bezbednosti. Izabrati pobednika među ovako kvalitetnim takmičarima je kao i uvek bio izazov, ali posebno nam se svidela kombinacija moderne video analitike i najsavremenijih kriptografskih algoritama.”

Kiril nastavlja: ​​,,takmičenje Secur’IT Cup mladima daje priliku da istraže kreativnost koju im može pružiti karijera u sajber-bezbednosti. Ovo takmičenje je samo jedna od inicijativa Kaspersky Akademije koja podstiče mlade ljude da nastave karijeru u IT industriji.”

Kompanija Kaspersky Lab je takođe čestitala ostalim učesnicima. Filip Miden (Philipp Mieden) sa Univerziteta Ludvig Maksimilijan u Minhenu u Nemačkoj je osvojio drugo mesto i biće mu pokriveni svi putni troškovi na bezbednosni analitički samit kompanije Kaspersky Lab koji će se održati 2019. godine u Singapuru, zahvaljujući svom projektu otvorenog koda pod nazivom Netcap Sensor & Collection Server.

Predstavnici akademskog partnerskog samita kompanije Kaspersy Lab pozvali su akademske partnere sa univerziteta širom sveta da se okupe i čuju najnovije informacije kompanije Kaspersky Lab o poslovanju i pretnjama, kao i da saznaju više o našim inicijativama koje univerzitetima i studentima mogu biti od koristi. Delegati su takođe imali priliku da čuju razgovore između stručnjaka kompanije Kaspersky Lab i trećih strana o najnovijim temama vezanim za sajber-bezbednost.