Kaspersky Lab proizvodi detektuju 360,000 novih malicioznih fajlova na dnevnom nivou

Broj novih malicioznih fajlova koje su, na dnevnom nivou, detektovali proizvodi kompanije Kaspersky dostigao je brojku od 360.000, što je 11,5 odsto više u odnosu na rezultate iz prethodne godine. Nakon blagog pada u 2015. godini, broj detektovanih malicioznih fajlova raste već drugu godinu zaredom.

Broj malicioznih fajlova koji su detektovani na dnevnom nivou pokazuje prosečnu aktivnost sajber kriminalaca koji su odgovorni za kreiranje i distribuciju malvera. Broj malicioznih fajlova detektovanih na dnevnom nivou prvi put je izračunat 2011. godine i tada je iznosio oko 70.000 fajlova na dnevnom nivou. Rezultati iz 2017. godine ukazuju na to da se cifra povećala 5 puta i da još uvek raste.

Većina fajlova koji su označeni kao opasni spadaju u kategoriju malvera (92 odsto), dok se ostatak svrstava u reklamni softver, koji se ne podrazumeva kao maliciozni, međutim, u mnogo slučajeva može dovesti do kompromitovanja privatnih podataka i stvoriti dodatne rizike.

Gotovo 20,000 opasnih fajlova detektovanih na dnevnom nivou identifikuje Asraea – sistem za analizu malvera kompanije Kaspersky Lab, koji ima sposobnost učenja i automatski identifikuje I blokira malvere.

„U 2015. godini, uočili smo vidljiv pad u dnevnoj detekciji malvera i čak došli do zaključka da novi malveri nisu toliko bitni za sajber kriminalce, koji su se umesto toga fokusirali na korišćenje starih malvera. Međutim, u protekle 2 godine, broj novih malvera koje smo otkrili bio je u konstantnom porastu, što je jasan znak da je interesovanje za stvaranje novog malicioznog koda ponovo oživelo. Nagli porast ransoware napada u proteklih par godina se očekivano nastavlja, budući da se iza svake sajber pretnje ovog tipa krije ogroman kriminalni ekosistem koji proizvodi stotine novih uzoraka svakodnevno. Ove godine, takođe je uočen veliki rast u broju malvera koji kompromituju kriptovalute. Razlog za pojačanu detekciju može se pripisati i stalnim poboljšanjima koje uvodimo u naše bezbednosne tehnologije. Sa svakom novom nadogradnjom, uspevamo da identifikujmo sve veći broj malvera ”, izjavio je Vjačeslav Zakorževski (Vyacheslav Zakorzhevsky, direktor sektora za borbu protiv malvera u kompaniji Kaspersky Lab.

Neki od najbitnijih statističkih podataka o sajber pretnjama u 2017. godini:

Rešenja kompanije Kaspersky Lab do sada su uspela da odbiju 1,188,728,338 napada pokrenutih sa lokacija širom sveta

napada pokrenutih sa lokacija širom sveta Antivirusni programi kompanije Kaspersky Lab do sada su detektovali 15,714,700 jedinstvenih malicioznih objekata.

jedinstvenih malicioznih objekata. 29,4 odsto korisničkih računara bilo je meta makar jednog malver napada u toku godine.

korisničkih računara bilo je meta makar jednog malver napada u toku godine. 22 odsto korisničkih računara bilo je izloženo reklamnim programima i njihovim komponentama.

U cilju postizanja optimalne zaštite, kompanija Kaspersky Lab preporučuje korisnicima da:

Obrate posebnu pažnju i ne otvaraju nikakve sumnjive fajlove ili priloge koji stižu sa nepoznatih izvora.

Ne preuzimaju sadržaj i ne instaliraju aplikacije koje dolaze sa nepouzdanih izvora.

Ne posećuju linkove primljene sa nepoznatih izvora ili sumnjive oglase bilo koje vrste.

Koriste jake lozinke i ne zaborave da ih redovno menjaju.

Uvek ažuriraju programe na svojim uređajima.

Koriste bezbednosna rešenja koja su odovarajuća za njihov tip sistema i uređaja.