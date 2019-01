Kaspersky Lab promoviše rodnu ravnopravnost i digitalnu bezbednost dece

Kompanija Kaspersky Lab objavila je svoj najnoviji izveštaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti – profilišući svoje tehnološke, obrazovne i dobrotvorne inicijative.

Ovogodišnji izveštaj istražuje rad u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u tehnološkoj industriji širom sveta i prikazuje način na koji kompanija Kaspersky Lab ohrabruje obrazovanje dece o digitalnoj bezbednosti. Izveštaj odražava način na koji kompanija pomaže zajednicama da rastu i doprinosi tome da svet učini boljim i sigurnijim mestom.

Kompanija Kaspersky Lab je ponosni zagovornik rodne ravnopravnosti u tehnološkoj industriji. Razumemo da različiti kadrovi čine organizacije uspešnijim, produktivnijim i dinamičnijim, i posvećeni smo promovisanju ženskih karijera u oblasti sajber bezbednosti. Smatramo da karijera u oblasti sajber bezbednosti nije samo uzbudljiva i dinamična, već i da ima značajan doprinos kada je reč o zaštiti ljudi, poslovnih subjekata i organizacija od sajber pretnji. Potrebno nam je više žena kako bi nam pomogle da smanjimo jaz u veštinama i proširimo perspektivu industrije na te pretnje.

Sponzorstvo kompanije Kaspersky Lab na takmičenju “Girls in Tech’s AMPLIFY”, na kom preduzetnice imaju priliku da pokažu svoja poslovna dostignuća, samo je jedna od inicijativa koje kompanija podržava u svom cilju da pomogne većem broju žena da u potpunosti prate svoju strast prema digitalnim proizvodima i uslugama. Putem “PwC’s Tech She Can” inicijative, kompanija Kaspersky Lab je takođe posvećena povećanju broja žena koje rade u tehnološkoj indstriji.

Osim što inspiriše žene u IT industriji, kompanija Kaspersky Lab posvećena je pomaganju roditeljima da održavaju bezbednost svoje dece putem tehnologije. Ova rešenja uključuju mobilnu aplikaciju Kaspersky Safe Kids koja omogućava roditeljima da u svakom trenutku znaju lokaciju svoje dece. Aplikacija čak šalje obaveštenja ukoliko se dete nalazi na nepoznatoj lokaciji. Na primer, u Južnoj Africi, majka Lida Erasmus oslanjala se na aplikaciju kako bi pronašla svoju ćerku tinejdžerku nakon što je napustila dom sa mladićem i više se nije vratila. Lidini strahovi su bili su ublaženi jer je uspela da pronađe svoju ćerku i ode na lokaciju na kojoj se ona nalazila kako bi je odvela kući.

Kompanija Kaspersky Lab takođe redovno organizuje Safe Kids sajmove sa ciljem podizanja svesti o bezbednosti dece na internetu. Deca uzrasta između 7 i 13 godina u Johanesburgu i Kejptaunu, kao i delovima Istočne Azije, naučena su kako da čuvaju svoju bezbednost u stvarnim i virtualnim životnim situacijama koje mogu dovesti do opasnosti.

Pored toga, zaposleni u kompaniji Kaspersky Lab podržavaju dobrotvorne akcije kroz volontiranje i organizuju događaje kako bi pomogli ljudima u nevolji i učinili svet boljim mestom. Zaposleni u Rusiji i Severnoj Americi bili su posebno aktivni u ovim inicijativama, počevši od isporuke neophodnih zaliha sirotištu u Udomlii, do prikupljanja sredstava za Američko udruženje za borbu protiv raka i fond za pronalaženje leka za Alchajmerovu bolest, kao i one pogođene uraganom Harvi.

„Za 21 godinu postojanja naše kompanije prošli smo dug put – u mnogim aspektima. Društveno odgovorno poslovanje možda nije najočiglednije, ali je i dalje veoma važno za razvoj naše korporativne kulture. To je takođe naš doprinos pokušaju da svet izvan zidova naše kompanije učinimo bezbednijim i boljim mestom. Fokusiramo se na projekte koji su bliski našoj delatnosti, kao što je obezbeđivanje pristupa besplatnim bezbednosnim rešenjima ili podučavanje dece o bezbednosti na mreži, ali takođe imamo projekte koji obezbeđuju rodnu ravnopravnost i promovišu STEM obrazovanje “, rekao je Eugen Kasperski (Eugene Kaspersky), izvršni direktor kompanije Kaspersky Lab.

“Veoma sam srećan što možemo da podelimo rezultate rada obavljenog ne samo u našim sedištima, već i u kancelarijama širom sveta sa njihovim lokalnim programima volontiranja i drugim dobrotvornim poduhvatima”