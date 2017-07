Kaspersky Lab sarađuje sa formula E timom „DS Virgin Racing”

DS Virgin Racing tim i kompanija Kaspersky Lab objavili su danas vest o novoj inovativnoj saradnji, koja ima za cilj da u narednih nekoliko godina vozilima ovog tima obezbedi zaštitu od sajber pretnji.

Vest je objavljena zajedno sa osnivačem kompanije Virgin, Ser Ričardom Bransonom, tokom DS Virgin Racing samita pionirskih inovacija, održanog u prostorijama kompanije New Lab u Bruklinu, koji je okupio više od 250 najuticajnijih biznis lidera, koji su diskutovali o ulozi poslovanja u borbi sa klimatskim promenama.

Ovo partnerstvo, koje će i zvanično početi uoči prve trke Formule E u Njujorku, podrazumeva da će članovi tima sarađivati sa stručnjacima iz kompanije Kaspersky Lab i zajedno raditi na dizajnu i implementaciji sajber bezbednosnih rešenja svetske klase, koja će štititi tim od poznatih i nepoznatih sajber pretnji.

Jevgenij Kasperski, glavni izvršni direktor kompanije Kaspersky Lab izjavio je: „Posmatramo Formulu E već neko vreme i saradnja sa nekim od timova se činila kao logičan korak za nastavak naših aktivnosti u svetu automobilskih sportova. DS Virgin Racing Formula E tim je bio logičan izbor za nas. Pored toga što obe strane praktikuju tehnološke inovacije, mi takođe delimo sličnu viziju i strast, i želimo da je prenesemo našim potrošačima i ostatku sveta”.

Pored podrške jednom od osnivačkih timova u ovom rastućem globalnom sportu, kompanija Kaspersky Lab posmatra ovu oblast kao novo polje za nastavak istraživanja i razvoj novih tehnologija koja će povezana i autonomna vozila zaštititi od sajber pretnji. Saradnja će podrazumevati i brendiranje DS Virgin Racing vozila, garaža i opreme vozača.

Aleksandar Moiseev (Alexander Moiseev ), glavni bezbednosni direktor u kompaniji Kaspersky Lab koji je objavio ovu vest, zajedno sa Ser Ričardom Bransonom, izjavio je: „Napredak koji smo napravili u automobilskoj sajber bezbednosti delom je rezultat našeg prisustva u automobilskim sportovima, i mi ga koristimo kao podlogu za testiranje novih koncepta i ideja, koje zatim koristimo u razvoju rešenja u našoj industriji”.

Aleks Tai (Alex Tai), direktor DS Virgin Racing tima, dodao je: „Počastvovani smo što stupamo u partnerstvo sa kompanijiom Kaspersky Lab, što će nam omogućiti da budemo tim koji je najadekvatnije zaštićen od današnjih sajber pretnji. Kao vodeća globalna kompanija za sajber bezbednost, sa bogatim nasleđem u automobilskim sportovima, Kaspersky Lab je pozicioniran tako da može da zaštiti tehnologiju našeg tima i zadrži našu vodeću poziciju među konkurentima”.