Kaspersky Lab se pridružuje „Enterprise Ethereum” alijansi

„Velika pažnja javnosti usmerena na Bitcoin čini da ljudi zaborave na čitav dijapazon mogućnosti koje nam blochchain tehnologija nudi pored kriptovaluta. Važno je zapamtiti: Bitcoin zavisi od blochchain tennologije, a ne obrnuto. Uvereni smo da će nam saradnja sa članovima „Enterprise Ethereum” alijanse, koji dolaze iz širokog spektra različitih biznis sektora, dodatno pomoći u razvijanju blockchain rešenja i želji da javnost postane svesna svih prednosti koje nudi blochchain tehnologija”, izjavio je Vartan Minasjan (Vartan Minasyan), šef odseka za investicije i inovacije u kompaniji Kaspersky Lab.

Već gotovo tri godine, kompanija Kaspersky Lab podržava interne i eksterne timove u razvijanju novih ideja i tehnologija kroz svoj Poslovni inkubator, uključujući i one bazirane na blochchain tehnologiji. Jedan od tih projekata je i Polys – bezbedan onlajn sistem za glasanje podržan transparetntnim kripto-algoritmima. Ovaj sistem osigurava da svaka transakcija bude registrovana, sačuvana i uračunata u blochchain lancu. Zanovan na kriptovaluti Ethereum, Polys omogućava da svaki glasač na mreži može utvrditi tačnost samog čina glasanja.

„Enterprise Ethereum” alijansa spojila je kompanije sa liste Fortune 500 kompanija sa najvećim prihodima, uspešne tehnološke inovatore, kao i istraživake organizacije kako zajednički diskutovali o implementaciji rešenja baziranih na blockchain tehnologiji. Članovi ove radne grupe prisustvovaće različitim događajima i sarađivati sa istanutim tržišnim ekspertima u cilju osiguravanja bezbednosti na polju inovativnih tehnologija.