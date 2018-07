Kaspersky Lab udružuje umetnika D*Face i DS Virgin Racing tim na Formula E trci u Njujorku

Kompanija Kaspersky Lab i britanski umetnik D*Face predstaviće ovog vikenda prvu dizajniranu “umetničku kacigu” na finalu Formula E takmičenja u Njujorku. “Save The World” kacige nosiće vozači DS Virgin Racing tima, Sam Bird i Alex Lynn tokom finalnih trka ovogodišnje sezone Formule E.

Slaveći umetnost u moto sportu i posvećenost Kaspersky brenda savremenoj umetnosti, kreativnosti i inovaciji, inspiraciju za prvu “umetničku kacigu” D*Face je pronašao u sloganu kompanije Kaspersky Lab “Kompanija koja spasava svet” (A Company To Save The World) nadajući se da će njegov šareni rad inspirisati ljude da preduzmu pozitivne mere i pomognu “Save The World”.

Povodom inovativnog partnerstva sa kompanijom Kaspersky Lab, D*Face će predstaviti svoj prvi umetnički dizajn automobila za DS Virgin Racing Team. Dizajn će biti predstavljen na događaju „Art Goest Green“ nakon subotnje trke. Specijalne kacige i umetničko vozilo poslednja su inovacije iz kolekcije „Save the World“, nakon velikog javnog murala koji je urađen u Bruklinu u maju ove godine.

“Uzbudljivo je raditi sa kompanijom Kaspersky Lab na ovom projektu i stvarati umetnost sa porukom nade za bolju budućnost. Ovo je naš svet i moramo se brinuti o njemu. To bi trebalo svakog od nas da nagna da stvaramo prave, uticajne promene. Volim mentalitet DS Virgin tima i to što Formula E prikazuje sport na način koji ne šteti životnoj sredini, ali je ipak jednako uzbudljiv i zabavan”, rekao je D*Face, čije je parvo ime Dean Stockton, dodajući:

“Veme je da se svi udružimo i napravimo promenu… da zaustavimo krađu podataka, klimatske promene, plastični otpad ili emisiju štetnih gasova. Želim da svi daju obećanje da će učiniti jednu stvar koja će pomoći u stvaranju promena”.

Kao ponosni sponsor DS Virgin Racing tima, kompanija Kaspersky Lab je odgovorna za zaštitu njihovih vozila od sajber pretnji. Kompanija u tehničkom okruženju ovog globalnog sporta vidi novu oblast za nastavak istraživanja i razvoja novih tehnologija kako bi obezbedila sigurnost vozila u digitalnom svetu.

“Ceo tim u potpunosti podržava ovu veliku inicijativu, zahvalni smo kompaniji Kaspersky i umetniku D*Face na njihovoj saradnji. Čast mi je da jedan takav inovativni umetnik doprinese svojim talentom našem timu uoči finala sezone. Vozilo, kacige i mural izgledaju neverovatno”, ističe generalni direktor DS Virgin tima Racing Sylvain Filippi.

“Kako u savremenoj umetnosti tako i u brzorastućem sportu Formule E postoji potreba za inovacijama na globalnom nivo,. Sada, po prvi put, Kaspersky Lab spaja dva sektora u nastojanju da ‘Sačuva svet’ podstakne kreativnost, osmeli slobodu izražavanja i dalje inovacije”, rekao je Aldo Fucelli Pessot del Bo, šef za globalna partnerstva i sponzorstva kompanije Kaspersky Lab.

D*Face će takođe raditi na dizajnu za specijalno izdanje Kaspersky Total Security v.2019 prroizvoda, koje će biti objavljeno u oktobru 2018. godine.