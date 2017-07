Kaspersky Lab slavi 20-godišnjicu poslovanja

Jedna od najvećih sajber bezbednosnih kompanija, Kaspersky Lab, ove godine slavi 20-godišnjicu poslovanja.

Iako je njen rad počeo kao ideja i želja jednog čoveka da se uspešno izbori sa sajber pretnjama, tokom 20 godina poslovanja kompanija je izrasla u jednog od lidera u industriji sajber bezbednosti. Budući da su inovacije i vizija u srcu poslovanja kompanije, i ova godina nije bila izuzetak, s obzirom na to da je Kaspersky Lab predstavio inovativno rešenje u vidu sopstvenog operativnog sistema, Kaspersky OS, koji će kompanijama i korisnicima omogućiti dodatnu zaštitu od sajber pretnji.

Sa projektima kao što je Earth 2050, koji otkriva kako će izgledati svet sajber bezbednosti u budućnosti, kao i Sound of Safety eksperimentom, koji istražuje koje zvuke ljudi povezuju sa osećajem bezbednosti, kompanija Kaspersky Lab i dalje ostaje jedan korak ispred sajber kriminalaca, i na čelu industrije sajber bezbednosti.

Još 1989. godine, mladi softverski inženjer je otkrio da je njegov računar napao ozloglašeni virus pod nazivom „Cascade“. Oduševljen što mu se ukazala prilika da se izbori sa ovim izazovom, rešio je da detektuje virus, analizira ga i kreira softver koji bi mogao da ga neutrališe. Taj inženjer bio je Jevgenij Kasperski i ovo je priča o tome kako je kompanija Kaspersky Lab, koja danas slavi 20 godina postojanja i koja zapošljava više od 3700 ljudi, nastala.

1997 godine, Jevgenij Kasperski, zajedno sa još tri partnera, osnovao je kompaniju Kaspersky Lab. Na početku, kompanija je zapošljavala samo 19 ljudi, a u međuvremenu je izrasla u međunarodnog lidera u oblasti sajber bezbednosti, pri čemu posluje u 200 zemalja i teritorija i ima 35 kancelarija u 31 zemlji. Proizvodi i tehnologije kompanije pružaju zaštitu za više od 400 miliona krajnjih korisnika i više od 270 hiljada korporativnih klijenata širom sveta.

Tokom svoje 20-godišnje istorije, kompanija Kaspersky Lab je bila svedok značajnih promena u svetu sajber bezbednosti, kao i u načinu na koji krajnji korisnici i organizacije pristupaju bezbednosti.

Brz napredak novih tehnologija je značio da računar koji je Jevgenij prvobitno spasio od virusa Cascade više nije upotrebljiv, budući da kao i mnogi drugi, danas koristimo više uređaja na svakodnevnom nivou. Međutim, iako je povezanost unapredila naše živote i trajno ih promenila, naša zavisnost od informacionih tehnologija je takođe učinila sajber pretnje globalnim problemom.

Budući da je tehnologija postala izuzetno bitna za svakodnevno korisničko iskustvo, stručno znanje u oblasti IT bezbednosti je sigurno postalo dvostruko značajnije. Jevgenij i njegov tim imaju uvid u svet sajber pretnji, i među najboljima su kada je u pitanju detektovanje i neutralisanje svih oblika malicioznih programa. Opsežno iskustvo koje je kompanija stekla tokom višegodišnjih borbi sa glavnim IT pretnjama je jedna od najvećih vrednosti kompanije Kaspersky Lab, koja joj omogućuje da bude jedan korak ispred potencijalnih pretnji.

Danas, portfolio Kaspersky Lab proizvoda i usluga podrazumeva rešenja koja zadovoljavaju najrazličitije potrebe klijenata i korisnika. Ta rešenja štite krajnje korisnike, male i srednje kompanije, kao i korporacije, od najrazličitijih pretnji i obezbeđuju im jednostavne alate za kontrolisanje i upravljanje bezbednošću.

Jedna od ključnih prednosti kompanije Kaspersky Lab jeste tim ljudi koji je čine, objasnio je Jevgenij Kasperski, izvršni direktor i jedan od osnivača kompanije: „Dvaveset godina u jednoj kompaniji je dug period. Ali, verovali ili ne, ja i dalje volim što radim ovde. Volim naš tim i ono čime se mi bavimo. Bilo je među nama i lepih i ne tako lepih momenata, ali smo iz svega toga mnogo naučili. Prethodnih 20 godina smo svakodnevno radili na anliziranju i borbi sa svim mogućim vrstama pretnji koje su vremenom evoluirale, i na taj način smo činili svet bezbednijim mestom za život. Smatram da sam imao sreće budući da sam spojio moj posao i moju strast. Čak i nakon dve decenije, i dalje me pokreće radoznalost i pitanja kao što su „šta je to“ i „kako to funkcioniše“. Fascinira me tehnologija i želim da naučim što je više moguće od ljudi u mom okruženju”.

„Moj cilj je da svaki član našeg tima maksimalno dopprinese poboljšanju situacije u svetu IT bezbednosti, i da postane deo nečeg većeg. To nije samo posao, već znači biti aktivan član zajednice koju čini kompanija Kaspersky Lab”, zaključio je Jevgenij Kasperski.