Kompanija Kaspersky je drugu godinu zaredom uvrštena na listu Derwent Top 100 Global Innovator™ 2020 u kategoriji softvera, zajedno sa ostalim vrhunskim liderima iz IT industrije. Godišnji izveštaj kompanije Clarivate Analytics, svetskog lidera u pružanju pouzdanih uvida i analitike za ubrzanje tempa inovacija, identifikuje najinovativnije svetske organizacije koje uspešno razvijaju vredne patentirane izume koji takođe imaju snažan potencijal komercijalizacije i uticaj na druge izume.

Kompanija Kaspersky je uvrštena na listu Derwent Top 100 Global Innovator 2020, zajedno sa ostalim dobro poznatim kompanijama kao što su Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Oracle, Symantec i Tencent. Vođena svojom misijom ‘building a safer world’ (stvaranje bezbednijeg sveta), kompanija Kaspersky je značajno doprinela sajberbezbednosnoj industriji neprestanim razvojem i patentiranjem novih IT bezbednosnih tehnologija. Tokom godina, kompanija je postala tehnološki lider sa naprednim i sveobuhvatnim portfolijom bezbednosnih rešenja i usluga koji rade na najsavremenijim jedinstvenim tehnologijama koje štite korisnike i velike korporacije, vlade, industriju i infrastrukturu.

Kompanija Kaspersky, od 2019. godine, ima portfolio od gotovo 900 odobrenih patenata u Rusiji, SAD-u, Evropi, Kini i Japanu. Među najistaknutijim novijim izumima su razvoj u oblasti endpoint detekcije i reagovanja (EDR) i sistema bezbednosnih informacija i upravljanja (SIEM), upotreba tehnologija mašinskog učenja i Sandbox tehnologija (patent za sistem i metod analize datoteke na zlonamerne aktivnosti u virtuelnoj mašini). Ove i mnoge druge patentirane tehnologije primenjene su u rešenjima kompanije Kaspersky, poput Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR), Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes i drugih proizvoda.

Kao rezultat stalnih inovacija i primene novih tehnologija i rešenja, kompanija Kaspersky ostaje korak ispred svojih konkurenata, a rešenja kompanije su i dalje najviše testirana i najviše nagrađivana u nezavisnim testovima i recenzijama.

„Kompanija Kaspersky posvećuje veliku pažnju patentiranju kao delu svoje inovativne razvojne strategije i kontinuirano gradi snažan portfolio zaštite svojih inovacija, pri čemu je kompanija drugu godinu zaredom na listi ‘Top 100 Global Innovators’. Upravo je dobitna kombinacija misije, strategije i talentovanog tima kompanije Kaspersky utrla put za postizanje tako visoke ocene. Mi ćemo i dalje podržavati naše istraživače u razvoju njihovih ideja kako bismo proširili prostor za patentirane izume i na taj način doneli više inovacija i predstavili najbolje u oblasti tehnologija i rešenja. Sigurna sam da će oni tada postati lideri u raznim procenama“, rekla je Nadežda Kaščenko (Nadezhda Kashchenko), zamenica glavnog pravnog savetnika, direktorka za intelektualno vlasništvo i antitrust u kompaniji Kaspersky.

Judžin Kasperski (Eugene Kaspersky), direktor kompanije, je izjavio: „Velika je čast biti imenovan kao Derwent Top 100 Global Innovator drugu godinu zaredom, zajedno sa ostalim liderima u industriji. Želim da se zahvalim našim najboljim istraživačima na stalnim inovacijama i našem pravnom timu koji naporno radi na zaštiti naših tehnologija i dobijanju patentnih prava u više regiona. I kako se naš poslovni fokus pomera od „sajber bezbednosti“ ka širem konceptu „sajber imuniteta“, mi ćemo nastaviti da predvodimo inovacije i razvoj viših industrijskih standarda za budućnost.“

„Neumoljivi tempo globalne ideje znači da se konkurencija među inovatorima pojačava, a ostati na vrhu je sve teže”, rekao je Džef Roj (Jeff Roy), predsednik IP grupe, kompanija Clarivate Analytics. „Čestitamo svima koji su se našli na listi Top 100 Global Innovators na izgradnji kulture stvaranja novih ideja, doslednog stvaranja nove vrednosti iz domišljatosti i pružanja izvrsnosti u istraživanju i stvaranju intelektualne svojine.“

Sada u svojoj devetoj godini, Derwent Top 100 Global Innovators koristi poboljšane, autoritativne i tačne podatke o patentima iz Derwent World Patents Index™ (DWPI) i Derwent Patent Citations Index™ (DPCI) za praćenje inovacija na osnovu četiri indikatora:

1. Količina: Organizacija mora imati najmanje 100 odobrenih izuma (i više od 500 podnetih) u poslednjih pet godina.

2. Uticaj: Nivo uticaja na druge izume eksternim citiranjem od strane ostalih organizacija, merenjem putem indeksa Derwent Patent Citations Index u poslednjih pet godina, isključujući citiranje od strane njih samih.

3. Uspeh: visok odnos uspeha u dobijanju patenata.

4. Globalizacija: Nivo investiranja od strane podnosioca zahteva za patent u njihov izum, praćen procesom traženja zaštite u sve četiri ključne patentne kancelarije u Kini, Evropi, Japanu i Sjedinjenim Državama.