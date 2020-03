Kaspersky nudi zdravstvenin ustanovama besplatnem polugodišnje Antivurus licencene tokom COVID-19 pandemije

Kompanija Kaspersky najavila je da će njihovi bezbednosni proizvodi namenjeni endpoint uređajima biti besplatno dostupni za organizacije zdravstvenog sistema, uključujući i one u Srbiji, kako bi im pomogla da ostanu zaštićeni od sajber pretnji tokom pandemije virusa korona. Proizvodi koji će tokom šest meseci biti besplatno dostupni zdravstvenim organizacijama su Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced i Kaspersky Hybrid Cloud Security.

Kontinuitet rada i zaštita podataka su izuzetno važni za zdravstvene organizacije, posebno u sadašnjim izazovnim okolnostima, kada su zdravstvene organizacije pod ekstremnim pritiskom i moraju angažovati sve svoje snage kako bi pomogle ljudima. Za bolnice i druge zdravstvene ustanove veoma je važno da osiguraju stabilnost rada medicinske opreme i omoguće stalnu dostupnost podataka medicinskom osoblju, istovremeno štiteći privatnost informacija njihovih pacijenata.

Kompanija Kaspersky besplatno je zdravstvenim organizacijama koje su suočene sa velikim pritiskom, ponudila svoja B2B rešenja kako bi im pomogla da se izbore i kako bi ih zaštitila od sajberbezbednosnih rizika tokom ovog perioda. Proizvodi koji su uključeni u ponudu su proizvodi za zaštitu endpoint uređaja (tzv. uređaja krajnje tačke) i cloud infrastrukture, i to: Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced i Kaspersky Hybrid Cloud Security, SaaS endpoint zaštita – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus – i zaštita za Microsoft Office 365 – Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

„U ovoj kritičnoj situaciji, zdravstvene ustanove su pod ogromnim pritiskom i nose veliku odgovornost dok spašavaju živote ljudi i bore se protiv infekcije. Lekari, medicinske sestre i celokupno medicinsko osoblje preuzimaju veliki teret te borbe i zato im je potrebna svaka moguća podrška. Smatramo da je naša obaveza da podržimo medicinsku zajednicu,“ izjavila je Evgenija Naumova (Evgeniya Naumova), potpredsednica globalne prodajne mreže u kompaniji Kaspersky. „Kako bismo pomogli ovim organizacijama da se fokusiraju na ono što je najvažnije, nudimo im besplatne licence za ključne korporativne proizvode kompanije Kaspersky u trajanju od šest meseci.“

Uporedo sa ovom inicijativom, kompanija Kaspersky takođe savetuje medicinske ustanove da što pre primene sledeće sajberbezbednosne mere:

Organizuju osnovnu obuku o bezbednosti, kako za medicinsko osoblje tako i za zaposlene u administraciji – obuka ​​treba da obuhvati najosnovnije prakse kao što su korišćenje lozinki i naloga, bezbednost i-mejla, upotreba USB uređaja, bezbednost računara i bezbedno pretraživanje interneta. Potrebno je objasniti osoblju bolnica da postoji sve veći rizik od sajber pretnji za zdravstvene IT sisteme.

Pravo je vreme da ove institucije provere rešenje za zaštitu koje koriste, da li je ažurirano, pravilno konfigurisano i da li pokriva uređaje svih zaposlenih. Potrebno je uključiti zaštitni firewall kako bi se omogućila zaštita od pretnji koje dolaze sa interneta. Bezbednosno rešenje bi trebalo da omogući zaštitu od ransomware napada jer je to jedna od uobičajenih pretnji za zdravstvene organizacije.

Postarati se da su svi posebni medicinski uređaji, kao što su respiratori, pravilno konfigurisani i ažurirani. Ako postoji šansa da se broj takvih uređaja brzo poveća, treba razviti posebnu proceduru za brzu instalaciju i konfigurisanje svih novih uređaja.

U ovakvim okolnostima pojedine bolnice hitno zapošljavaju novo osoblje što znači da raste broj krajnjih tačaka, uključujući lične uređaje novih zaposlenih. Ovo može ugroziti vidljivost i kontrolu nad korporativnim IT sistemima, tako da bi IT sektor trebalo da obrati posebnu pažnju na obezbeđivanje zaštite za sve nove uređaje. Najbolje je unapred imati bezbednosne profile, smernice i licence kako bi ih po potrebi dodavali na nove uređaje.

Postarati se da bezbednosno rešenje koje se trenutno koristi omogućava dovoljan broj licenci za sve veći broj uređaja.

Za detaljnije informacije o ponudi i njenoj dostupnosti, posetite Kaspersky business blog i kontaktirajte kompaniju Kaspersky ili njenu prodajnu mrežu partnera i distributera.