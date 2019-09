Kaspersky predstavlja novo rešenje namenjeno suzbijanju varanja u e-sportovima

Kompanija Kaspersky je napravila prvi korak u obezbeđivanju fer-pleja u e-sportu: predstavila je beta verziju svog novog rešenja Kaspersky Anti-Cheat kako bi pomogla organizatorima turnira da se izbore sa varanjem u igri. Ovom novom ponudom zasnovanom na cloud servisu, kompanija Kaspersky detektuje varanje u realnom vremenu i deli automatizovane izveštaje sa korisnikom koji tada može doneti disciplinsku odluku o kršenju pravila. Najava i prezentacija rešenja održana je na šampionatu The StarLadder Major u Berlinu, 7. septembra 2019. godine.

Onlajn gejmeri se često suočavaju sa varanjem u igrama. Samo 12% njih se nikada nije našlo u situaciji da im nefer ponašanje igrača pokvari gejming iskustvo u koje je uključeno više osoba, pokazuju podaci ankete Irdeto Global Gaming Survey, dok je svaki treći igrač već priznao da je varao.

Ljudi koji krše pravila mogu potencijalno odvratiti fer ili profesionalne igrače od učestvovanja u takmičenjima, što utiče na odnose u gejming zajednici. Pored toga, varanje može da utiče na popularnost i reputaciju turnira i na kraju smanji prihod ili broj perspektivnih partnerstava za organizatore.

Kako bi umanjila mogućnost nepravednog ponašanja na e-sport takmičenjima, kompanija Kaspersky je pokrenula svoj Anti-Cheat sistem koji se jednostavno može integrisati putem API-ja e-sport platforme, predstaviti igračima i koristiti za obezbeđivanje fer-pleja tokom onlajn faza turnira kada je posebno teško nadgledati varanje.

Kada je ovo rešenje aktivno, da bi učestvovao u onlajn takmičenju igrač mora da instalira Anti-Cheat klijenta distribuiranog putem platforme. Nakon instalacije na računaru igrača, informacije o procesu igre se sakupljaju, šalju u Anti-Cheat cloud servis kompanije Kaspersky i analiziraju radi pronalaska sumnjivih aktivnosti. Istovremeno, sudija turnira prima direktne izveštaje o varanju u realnom vremenu putem onlajn interfejsa. Stoga, Kaspersky Anti-Cheat rešenje pruža tehničke dokaze varanja bez preduzimanja bilo kakvih mera prema igraču, ali konačnu odluku ostavlja sudiji i organizatorima turnira.

Ono što je važno, osiguravajući otkrivanje prevara, rešenje Kaspersky Anti-Cheat stavlja korisničko iskustvo na prvo mesto i ne utiče na proces igre, niti preopterećuje saobraćaj.

„Fer-plej je veoma važan za igrače koji teže da pokažu svoje umeće i veštinu. Kada igre poput CS:GO, PUBG ili DOTA 2 postanu pretrpane varalicama, pošteni igrači će ili prestati da igraju ili će odustati od igre zauvek. Stoga će naše rešenje organizatorima turnira pružiti priliku da održe balans u gejming zajednici i prate napredak svojih takmičenja. Uvođenjem rešenja Kaspersky Anti-Cheat, naša kompanija donosi preko 20 godina relevantnog iskustva u borbi protiv malvera i sajber kriminala na novu teritoriju. Ali ne nameravamo da se oslanjamo na lovorike: ove godine ćemo takođe pokrenuti i Kaspersky Anti-Cheat for Multiplayer onlajn igre“, izjavio je Anton Selikov (Anton Selikhov), vlasnik proizvoda Kaspersky Anti-Cheat.

Kompanija Kaspersky je na ovom događaju takođe najavila svoj prvi komercijalni ugovor sa turnirom StarLadder. Kao deo ovog ugovora, kompanija Kaspersky pruža turniru StarLadder svoje usluge kako bi platformi pružila priliku da organizuje fer i nadgledane turnire, gde igrači i publika mogu biti sigurni u fer igru.

Aleksandar Čegrinez (Alexander Chegrinez), direktor poslovnog razvoja turnira StarLadder je izjavio: „Mnogi igrači mogu varati kako bi zaradili novac na nagradnim mestima ili kako bi se kvalifikovali za turnire. Ova rastuća tendencija može potkopati poverenje u e-sport industriju i smanjiti popularnost onlajn turnira. Kaspersky Anti-Cheat rešenje omogućava nam da se oslonimo na veliko iskustvo i znanje kompanije Kaspersky. Testiraćemo ovo novo rešenje na našim turnirima da proverimo koliko često igrači posežu za nepoštenim ponašanjem. Uvereni smo da će ovo novo rešenje dovesti više igrača na StarLadder platformu i unaprediti gejming zajednicu.“

Rešenje Kaspersky Anti-Cheat dostupno je širom sveta i dizajnirano je za programere igara i organizatore e-sport turnira.