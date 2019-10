Kaspersky predstavlja novo rešenje za borbu protiv bezbednosnih rizika i rizika narušavanja privatnosti od strane civilnih dronova

Kompanija Kaspersky predstavila je novo rešenje dizajnirano da pomogne organizacijama i vlasnicima imovine u odbrani od neovlašćenih pristupa od strane civilnih dronova. Kroz izuzetnu kombinaciju nekoliko senzora – uključujući novi pristup detekciji dronova koji je kompanija uspostavila koristeći lasersko skeniranje – i tehnologije mašinskog učenja, Kaspersky Antidrone može automatski da uoči, identifikuje i zabrani pristup letelicama bez posade u ograničenim prostorima. Sve ovo se radi bez oštećenja uređaja.

U 2018. godini je procenjeno da globalno tržište dronova vredi 14 milijardi dolara, a očekuje se da dostigne 43 milijarde do 2024. Ovaj rast rezultat je potencijalnih mogućnosti i pozitivnih promenama koje upotreba letelica bez posade donosi – od dostave robe i ispitivanja predloženih rudarskih lokacija ili građevinskih konstrukcija, do zabave.

Međutim, na masovno usvajanje ove revolucionarne tehnologije mogu uticati negativne konotacije koje se često povezuju sa dronovima. Zapravo, nedavno istraživanje u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da samo 31% ispitanika priznaje da ima pozitivan stav prema njima. Ova percepcija je rezultat slučajeva nepropisnih i nelegalnih korišćenja letelica bez posade. One se mogu koristiti za špijuniranje, mogu dovesti do povrede ljudi padom, stvaranja velike štete na kritičnoj infrastrukturi poput nuklearnih elektrana, ili ometanja normalnih operacija aerodroma, kakav je bio slučaj kada je pista na britanskom aerodromu Getvik u Londonu zatvorena zbog dronova.

Zbog toga je važno izgraditi i održavati poverenje u tehnologiju i obezbediti njenu ulogu u inovacijama za preduzeća i pojedince, osiguravajući da ne predstavlja rizik za privatnost i bezbednost. Kako bi pomogla u bezbednijem korišćenju letelica bez posade, smanjenju povezanih rizika i povećanju odgovornosti operatora, kompanija Kaspersky je razvila sopstveno anti-dron rešenje.

Kaspersky Antidrone softver koordiniše posao nekoliko modula hardvera obezbeđenih od strane partnera i razlikuje dronove od drugih objekata. Primarni modul za detekciju traži dronove pomoću video kamere kombinovane sa radarom, LIDAR i audio senzorima – u zavisnosti od potrebe korisnika i okruženja. Korišćenje laserskog skenera da utvrdi poziciju drona čini rešenje kompanije Kaspersky jedinstvenim, i nikada ranije nije primenjeno u ovom polju.

Kada se na nebu otkrije objekat u pokretu, njegove koordinate se prenose na određeni server, koji ga prosleđuje specijalnoj jedinici. U skladu sa podacima dobijenim od primarnog modula za detekciju, ova jedinica se rotira prema objektu, prati ga i zumira kamerom. Istovremeno, neuronska mreža, programirana da identifikuje dronove među drugim objektima u pokretu analizira objekat na snimku. Ako ga prepozna kao dron, server šalje komandu posvećenom modulu da blokira komunikaciju između uređaja i njegovog kontrolora. Kao rezultat, dron ili odleti nazad na mesto sa kojeg je poleteo ili se spusti na lokaciju gde je izgubio signal sa kontrolorom. To znači da uređaj neće biti oštećen, jer nema fizičkog kontakta niti napada na dron.

„Mnogi članovi Kaspersky Antidrone tima, uključujući i mene, su dugo bili piloti dronova. Letelice bez posade mogu nekada da predstavljaju pravu opasnost. Na primer, bio sam svedok nekim rizičnim situacijama tokom javnih događaja. To očigledno stvara sumnju povodom korišćenja tehnologije. Nažalost, kada upravljate dronom, često ne znate koje lokacije su zabranjene, pa kada se dron neočekivano sruši ili bude fizički napadnut, to može biti veoma frustrirajuće. Zbog toga, tokom razvoja našeg proizvoda, uzeli smo u obzir interese ljubitelja dronova kao i bezbednosne zahteve i brige. Ovo je pomoglo da razvijemo način da osiguramo da dronovi ne ulaze u zabranjene prostore, a da ih pri tom ne oštetimo”, izjavio je Vladimir Turov, vlasnik projekta Kaspersky Antidrone.

Softver može biti isporučen kao samostalno rešenje unutar hardvera treće strane, kao mobilna verzija (na primer, da se koristi na vrhu terenskih automobila) ili integrisan sa drugim sistemima za posmatranje, uključujući infrastrukturu pametnih kuća.