Kompanija Kaspersky Lab podnela žalbu na zabranu Američke agencije za nacionalnu bezbednost

Kompanija Kaspersky Lab najavila je danas da će se žaliti federalnom sudu na odluku Američke agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) o obavezujućoj operativnoj direktivi 17-01 kojom je zabranjena upotreba kompanijiskih proizvoda u federalnim agencijama.

Kompanija Kasperski Lab podnela je žalbu na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku (Administrative Procedure Act), kako bi mogla da upražnjava svoje ustavno pravo na fer suđenje i izazove obavezujuću operativnu direktivu kojom se ovoj kompaniji zabranjuje upotreba proizvoda I bezbednosnih resenja u američkim vladinim agencijama. Kompanija tvrdi da je odluka ANB neustavna i zasnovana na subjektivnim, tehnički neupućenim izvorima, poput nepotkrepljenih i, najčešće anonimnih medijskih navoda, i sličnim povezanim tvrdnjama i glasinama. Štaviše, ANB nije omogućila kompaniji da ima fer suđenje kako bi opovrgla neosnovane optuzbe koje su navedene u Direktivi, niti je predstavila ikakve dokaze o propustima kompanije.

Spremnost kompanije da saradjuje sa Agencijom za nacionalnu bezbednost je adekvatno dokumentovana. Uzimajući u obzir činjenicu da je kompanija posvećena transparentnosti, pouzdanom razvoju svojih tehnologija i usluga, kao i saradnji sa vladama i informacionim sektorom širom sveta, sa ciljem sprečavanja sajber pretnji, kompanija se sredinom jula i obratila Agenciji za nacionalnu bezbednost izrazivši spremnost da pruži sve informacije o kompaniji, njenim operacijama ili proizvodima. ANB je sredinom avgusta potvrdila da je dobila pismo od kompanije, zahvalivši joj se na spremnosti da podeli informacije, i izrazila je zainteresovanost za buduću saradnju sa kompanijom po ovom pitanju. Međutim, naredna komunikacija kompanije Kaspersky Lab sa Agencijom za nacionalnu bezbednost bila povodom obaveštenja o obavezujućoj operativnoj direktivi 17-01, 13. septembra 2017. godine.

Kao posledica ovakve komunikacije, kompaniji je naneta nepopravljiva šteta reputacije u informacionom sektoru, što se odrazilo i na prodaju u SAD. Ovo je na potpuno nefer način dovelo u pitanje osnovne principe o zaštiti njenih kupaca i borbi protiv sajber pretnji, bez obzira na njihovu svrhu i poreklo. Kompanija Kaspersky Lab se nada da će podnošenjem ove žalbe zaštititi svoje pravo na fer suđenje po američkom Ustavu i federalnom zakonu, kako bi popravila štetu koja je naneta njenim komercijalnim operacijama, zaposlenima i poslovnim partnerima u SAD.

„Našoj kompaniji je od izuzetnog značaja da se odbrani u ovom slučaju, budući da nam nije pružena fer šansa, niti je ANB potkrepila svoje optužbe i poteze. Bez obzira na odluku ANB, mi ćemo nastaviti da radimo ono što je zaista bitno, a to je da učinimo svet sigrunijim od sajber kriminala”, izjavio je Jevgenij Kasperski (Eugene Kaspersky), direktor kompanije Kaperski Lab.

Kompanija je 23. oktobra 2017. godine pokrenula Globalnu inicijativu za transparentnosti, kao potvrdu svoje posvećenosti izgrađivanju poverenja, transparentnosti i odgovornosti. Ova inicijativa će upodrazumevati nezavisnu proveru izvornog koda kompanije, ažuriranja softvera, provere obaveštenja o pretnjama, kao i nezavisnu proveru internih procesa, sa ciljem potvrde integriteta kompanijskih rešenja i procesa. U okviru ove inicijative, kompanija će otvoriti tri Centra za transparentnost do 2020. godine, u Aziji, Evropi i Americi, a takođe će biti uvećane nagrade za lovce na ranjivosti (Bug Bounty) koje će iznositi i do 100 hiljada dolara po otkrivenoj slabosti proizvoda kompanije Kaspersky Lab.