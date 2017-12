Kompanija Kaspersky Lab proglasila pobednika takmičenja „Sajber bezbednost za narednu generaciju”

Kompanija Kaspersky Lab proglasila je pobednike prvog međunarodnog takmičenja „Sajber bezbednost za narednu generaciju”, u okviru kojeg takmičari rešavaju probleme u vezi sa sajber bezbednošću. Finale takmičenja je održano u Pragu, a glavna nagrada od 10.000 dolara je dodeljena Filipu Midenu (Philipp Mieden), studentu Ludvig Maksimilian Univerziteta u Minhenu, za istrazivački rad na temu detekcije anomalija u internet saobraćaju.

Drugoplasirani Omar Ganijev (Omar Ganiev), konsultant za praktičnu informacionu bezbednost iz Moskve, nagrađen je putovanjem na Samit bezbednosnih analitičara (Security Analyst Summit) u Kankun, na proleće 2018. godine. Na trećem mestu našao se tim iz Gomela, koji čine Ivan Meleško (Ivan Meleshko), Artur Scepanenka (Arthur Stsepanenka) i Ihar Calka (Ihar Tsalka), koji su nagrađeni posetom međunarodnom forumu za primenjene digitalne bezbednosti – PHDays.

Na takmičenje u rešavanju sajber bezbednosnih problema bili su pozvani, kao pojedinci ili u timovima do tri člana, studenti i mladi eksperti iz čitavog sveta. Zadatak takmičara je bio da odaberu određeni slučaj, a zatim prouče dodatne informacije i prateće materijale kako bi razvili rešenje koje će predstaviti pred žirijem sačinjenim od stručnjaka.

„Ja sam se bavio istraživanjem na temu detekcije anomalija u internet saobraćaju. Istraživanje se zasnivalo na projekciji uobičajenog rada mreže i korišćenju tehnika učenja mašine kako bi se jednostavnije uočila neuobičajena aktivnost. Ovo takmičenje je bila sjajna prilika za mene da čujem i neka druga mišljenja i nove ideje, što me je ohrabrilo da nastavim svoj istraživački rad na ovu temu. Dugujem veliku zahvalnost kompaniji Kaspersky Lab, kao i ljudima koji su organizovali takmičenje, sjajno sam se proveo”, rekao je Filip Miden (Phillip Mieden), pobednik takmičenja.

Od 1.200 pristiglih prijava, žiri je odabrao četrdeset dvoje finalista iz Nemačke, Italije, Bangladeša, Indije, Singapura, Rusije i Belarusije. Nakon finala u Pragu, trideset dvoje pojedinaca i timova nastavilo je učešće u dvodnevnom programu o okviru Internacionalnog samita sa akademskim partnerima, u organizaciji kompanije Kaspersky Lab. Vodeći stručnjaci i naučnici učestvovali su u brojnim prezentacijama i panel-diskusijama o aktuelnim izazovima u oblasti sajber bezbednosti. Među učesnicima su bili Kristijan Agrum (Christian Aghroum), potpredsednik kompanije CyAN, Keri Perlson (Keri Pearlson), izvršni direktor kompanije MIT-(IC)3, Marija Papadaki, docent Univerziteta u Plimutu na predmetu sajber bezbednosti, Stjuart Hajd (Stuart Hyde), generalni direktor kompanije Stuart Hyde Associates, Sergej Novikov (Sergey Novikov), zamenik direktora u timu za globalno istraživanje i analizu u kompaniji Kaspersky Lab, kao i mnogi drugi.

Kiril Širjaev (Kirill Shiryaev), na čelu sketora za edukativne programa kompanije Kaspersky Lab, izjavio je: „Sajber bezbednost je vrlo izazovno polje i stoga je važno da se ujedinimo u borbi protiv sajber kriminala. Zahvaljujući ovom takmičenju, uspeli smo da otkrijemo neke nove talentovane ljude, koji nam mogu biti od velike pomoći u rešavanju konkretnih bezbednosnih izazova sa kojima se suočavaju kompanije. Ovo je nova generacija koju zelimo da zainteresujemo i podstaknemo, a zahvaljujući pomoći kompanije Kaspersky Lab, ovi mladi ljudi su dobili šansu da se dokažu i budu deo jedinstvene zajednice koja će rešavati izazove budućnosti.”

Ostalim učesnicima su takođe dodeljene sledeće nagrade:

Tim sa državnog Bauman Univerziteta – Jegor Jefremov (Egor Efremov), Aleksandar Kovalevski i Nikita Šalna (Nikita Shalna), nagrađen je stažiranjem u jednoj od firmi podružnica kompanije Gazprom Neft, za kreiranje bezbednosnog informacionog sistema koji štiti podatke organizacija od „curenja” sa tehničkih kanala;

Timu, koji čine studenti sa Politehničkog Univerziteta (Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University) i državnog Univerziteta za arhitekturu i građevinu u Petrogradu (Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering), kompanija Rosatom je dodelila nagradno putovanje na sajam video-igara „Šta? Gde? Kada?” (“What? Where? When?”), za njihovo bezbednosno rešenje koje omogućuje bezbedno skladištenje podataka na cloud.

Kompanija PWC je dodelila nagradu Marijusu Bentinu (Marius Bentin) sa Univerziteta u Darmštadu za primenjene nauke, za kreiranje platforme koja u realnom vremenu prikuplja bezbednosne informacije koje su javno dostupne.

Korporacija Dassault Systemes SOLIDWWORKING i njihov distributer u Rusiji, kompanija ITOOLS, dodelili su nagradu Artjomu Nikitinu (Artyom Nikitin) sa Skoltech univerziteta, za razvijanje jednostavnog sistema za deljenje fajlova različitih formata među zaposlenima u okviru jedne kompanije.