Kompanija Nordeus u okviru svojih prostorija pokrenula je Hub namenjen digitalnoj zajednici

Sa ciljem kreiranja prostora koji će pomoći digitalnoj zajednici u sticanju novih znanja i veština, kompanija Nordeus je u okviru svojih prostorija u Bulevaru Mihajla Pupina otpočela sa radom Nordeus Hub-a.

Ovaj prostor se prostire na 165 kvadrata i sastoji iz dva odvojena dela – učionice, opremljene stolovima, računarima i tablama, prilagođene za potrebe održavanja radionica, kurseva i drugih edukativnih aktivnosti, kao i prostorije za meetup-e i predavanja.

Miloš Paunović, zadužen za CSR aktivnosti u Nordeusu objašnjava zašto su se odlučili da naprave prostor namenjen zajednici: “Kao deo naših napora da Srbija zauzme bolju poziciju na tržištu tokom 4. industrijske revolucije, sa velikim zadovoljstvom pokrećemo Nordeus Hub. Ovaj prostor će nam pomoći da kroz deljenje znanja izgradimo ekosistem koji će gurati napred razvoj digitalnih proizvoda i usluga. Želimo da ponudimo Nordeus Hub svim lokalnim organizacijama koje imaju ograničene resurse, a dele našu viziju, i omogućimo im da povećaju svoj uticaj na zajednicu.”

Nordeus Hub počeo je sa radom uporedo sa beogradskim izdanjem Google Launchpad događaja, petodnevnog mentorskog programa za startape u organizaciji Google-a i Startita.

“Ushićeni smo što smo imali priliku da radimo sa najboljim startapima iz Srbije kroz naš Lunchpad program. Zahvalni smo kompaniji Nordeus što su nam obezbedili prostor Hub-a kako bi na jednom mestu skupili najbolje preduzetnike iz Srbije. Uzimajući u obzir mnogobrojne talentovane developere i preduzetnike u Srbiji, kao i jake tehničke fakultete i rastuću mrežu anđela investitora i VC-a, čvrsto verujemo da će srpski ekosistem nastaviti da se razvija i jača”, izjavio je Kevin O’Toole, šef međunarodnog rasta i israživanja u okviru Launchpad projekta kompanije Google.

Cilj ovog događaja bio je da domaći startapi nauče kako da naprave bolji proizvod, lakše dođu do korisnika i mušterija, ubrzaju rast i prošire mrežu međunarodnih kontakata. Kroz pet dana obuke u vidu predavanja i radionica prošlo je 10 odabranih startapa koji su svaki dan intenzivno radili na poboljšanju svojih proizvoda uz mentorske sesije. Nakon događaja, učesnici su posebno istakli važnost radionica za razvijanje biznis modela i marketing strategija, ali i rad sa mentorima koji su bili tu sa korisnim savetima za sve njihove nedoumice i pitanja.

“Realizacija jednog ovako posebnog događaja za startap zajednicu u Srbiji ne bi bila moguća bez odgovarajućeg prostora. Imali smo sreću da je Nordeus Hub bio spreman za ovaj događaj, iako je to bio prvi događaj održan u ovom prostoru. Utisci svih učesnika veoma su pozitivni, a budući da je prostor sjajno opremljen, bili smo u mogućnosti da pronađemo sve što nam je bilo potrebno za organizaciju. Izvanredni domaćini učinili su da se u svakom trenutku osećamo dobrodošlo i maksimalno fokusirano na cilj obuke, a to je rad na unapređenju srpske startap scene”, izjavio je Vukašin Stojkov, suosnivač Startita i programski direktor Startap Akademije.

Sa ciljem pomoći da se uveća uticaj organizacija koje rade u IT zajednici, prostor za organizovanje edukativnih saržaja biće stavljen na raspolaganje nevladinim organizacijama, IT zajednicima i pojedincima koji imaju želju da podele svoje znanje. Svi zainteresovani sa idejama za događaj posvećenim deljenju znanja sa zajednicom dobrodošli su u ovaj prostor.