Kompanija Vega IT najavljuje projekat “Programeri za Novosađane“ i poziva sve građane Novog Sada da se priključe akciji

Novosadska kompanija Vega IT poziva sve zainteresovane da se pridruže akciji “Programeri za Novosađane” i predlože projekat u periodu od 01.06 – 27.07.2017. godine čijom bi realizacijom mogao da se reši problem u našoj zajednici.

Cilj ove akcije je da se pokrene promena i unapredi zajednica u kojoj živimo.

U poslednjih nekoliko godina Novi Sad je postao mesto gde su startup-i i IT zajednice imale veliku ekspanziju. Nekada je bio poznat kao Grad po sporom načinu života, a sada je dom za hiljade inženjera, programera i entuzijasta koji mogu da pomogne u misiji rešavanja nekih od gorućih problema svakodnevnice.

Projekat će se odvijati u četiri faze:

Prijavi projekat

Prva faza akcije “Programeri za Novosađane” traje od 1. juna – 21. Jula i kompanija Vega IT poziva sve pojedince, grupe i organizacije da prijave svoje projekte na ovom linku. Potrebno je izabrati oblast u kojoj postoji prostor za unapređenje i čije rešenje podrazumeva izradu aplikacije ili programa.

Javno glasanje – odredi prioritete!

Kako bi sve bilo transparentno u periodu od 28. jula do 06. avgusta svi zainteresovani pojedinci će imati priliku da glasaju za projekte koji im se učine najinteresantnijim.

Priključi se akciji programiranja

Tokom perioda od 08. avgusta do 01. septembra svi zainteresovnai programeri, inženjeri, dizajneri i drugi IT entuzijasti će imati priliku da se prijave i priključe akciji 48 sati programiranja. Više o tome će biti objavljeno početkom avgusta na website-u kompanije Vega iT.

Programeri za Novosađane

U periodu od 08. do 10 septembra kompanija Vega iT će organizovati 48 sati programiranja. Ideja je da se radi modularno na svim izabranim projektima i da se nakon završenih 48 sati svi projekti uključujući i izvorni kod preda pojedincima ili organizacijama koje su bile inicijator promene.

Kompanija Vega IT će organizovati prenos uživo tokom 48 sati programiranja pa vas poziva da pratite dešavanja na društvenim mrežama ove kompanije.