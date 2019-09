LG predstavlja webOS Auto sistem na Sajmu automobila u Frankfurtu

Na ovogodišnjem Internacionalnom sajmu automobila u Frankfurtu (IAA), LG Electronics (LG) demonstriraće novi sistem koji integriše webOS Auto In-Vehicle Infotainment sistem (IVI) sa Microsoft Connected Vehicle platformom za vozila. Koristeći kombinovane prednosti ova dva sistema, IVI može da prikuplja i prenosi različite informacije kao što su status vozača, status vrata ili upotreba aplikacije.

Novi sistem dizajniran je tako da preko cloud tehnologije prenosi generisane podatake o vozilu, kao i istoriju korišćenja audio i video sadržaja, i podataka o korišćenja sistema za navigaciju (AVN), koji se kasnije obrađuju preko Power BI programa kompanije Microsoft u cilju unapređenja korisničkog iskustva, sigurnosti i životnog ciklusa vozila. Ova cloud usluga će biti inkorporirana u nadolazeću webOS Auto platformu kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo i unutar samog vozila.

„Kroz ovu saradnju s kompanijom Microsoft želimo da ojačamo LG IVI platformu i ubrzamo dolazak „povezanih vozila“ korišćenjem inovacija koje pruža MCVP tehnologija“, rekla je Helen Čoi (Helen Choi), potpredsednica odeljenja za tehnologiju u kompaniji LG Electronics. „Nastavićemo da razvijamo webOS Auto ekosistem pružajući širok spektar usluga sa rastućom listom partnerskih kompanija”, istakla je Čoi.

„U svetu ekspanzije „povezanih automobila“, integrisanje LG webOS Auto sa Microsoft Connected Vehicle platformom pružiće značajne koristi proizvođačima automobila, koji će na ovaj način dobijati korisne informacije o samom vozilu”, rekla je Tara Prakrija (Tara Prakriya), program menadžer poslovne jedinice Microsoft Connected Vehicle Platform and Mobility u kompaniji Microsoft. „Naša saradnja sa kompanijom LG Electronics razviće naše ekosisteme i omogućiće digitalne usluge i funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji (AI)”, izjavila je ona.

Najveći svetski sajam automobila, IAA (poznat i kao Međunarodni sajam automobila Nemačka), održava se u Frankfurtu, i trajaće do do 23. septembra.