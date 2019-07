LG ProCentric Direct 3.0 donosi revoluciju u hotelski menadžment

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je novu verziju svoje pouzdane platforme upravljanja hotelskom televizijom – Pro:Centric Direct 3.0. Ova iteracija zasniva se na uspešnim karakteristikama prošlog modela, dok se istovremeno uvode revolucionarne nove karakteristike koje će pokretati hotelski menadžment u budućnosti.

Sistem su dugo koristili hotelijeri kako bi olakšali komunikaciju sa svojim gostima. Platforma se nalazi u televizoru hotela, a koristeći daljinsko upravljanje gostima su omogućene prilagođene informacije i mogućnost da komuniciraju sa recepcijom. Pro:Centric 3.0 sve ovo podiže na viši nivo.

Internet stvari (Internet of Things)

Kako su gosti navikli da koriste IoT uređaje u svojim domovima, veliki broj hotela se trudio da im to omogući. LG Pro:Centric Direct 3.0 pojednostavljuje proces omogućujući gostima da kontrolišu svetla, zavese, čak i svoje brave preko hotelskog televizora. Pro:Centric Direct 3.0 koristi popularan Zigbee protokol da integriše IoT uređaje u TV sistem. To znači da hotelski menadžeri mogu daljinski da konfigurišu i primene IoT podešavanja u sobi. Nijedan drugi hotelski sistem upravljanja ne nudi interno IoT rešenje. Uz Pro:Centric Direct 3.0, hotelijeri ne moraju da se bore sa integrisanjem rešenja treće strane. Televizija, upravljačka platforma i IoT integracija deo su rešenja lakog za instaliranje.

Glasovne komande

Mnogi gosti kod kuće koriste inteligentne lične asistente – Siri, Alexa i Cortana. Pro:Centric Direct 3.0 omogućava hotelijerima da svojim gostima ponude iste pogodnosti. On dolazi sa ugrađenim sistemom glasovne komande koji omogućava gostima da rečima kontrolišu TV i IoT uređaje. Gosti više neće morati da traže daljinski upravljač kako bi ugasili TV kada žele da spavaju. Kada se probude, mogu da „zatraže” od TV uređaja da im pokaže informacije o vremenskoj prognozi ili obližnjim atrakcijama i to će biti urađeno. Najbolje od svega, učitavanje je lokalno, što znači da se sve dešava na televizoru bez pristupanja cloud servisima. Podaci su bezbedni i sistem je usklađen sa Evropskim zakonima o privatnosti.

Wi-Fi za goste i hotelijere

Pro:Centric Direct 3.0 nudi SoftAP funkcionalnost kako bi olakšao komplikovan, ali neophodan posao obezbeđivanja Wi-Fi mreže. Karakteristike SoftAP omogućuju televizoru sa webOS operativnim sistemom da emituje Wi-Fi mrežu. Postojeće mreže na javnim mestima sada se mogu premostiti, što daje dodatnu pokrivenost u sobama za goste bez dodatnog ulaganja u pristupne tačke. Nikakvi repetitori nisu potrebni za pružanje odvojenih VLAN-ova, nudeći dodatnu zaštitu i za hotel i za goste kroz mreže izolovane u sobama. Preko Pro:Centric Direct 3.0, hotelijeri mogu daljinski promeniti šifru ili ime, uključiti ili isključiti mrežu i promeniti jačinu kanala. Takođe, ovo mogu da urade preko kontrolora pristupa raznih HSIA hardverskih provajdera.

Nadogradnja popularnih funkcija

U pokretanju ovih novih inovativnih mogućnosti, LG nije zanemario karakteristike koje su Pro:Centric Direct učinile popularnim. I dalje poseduje isto pouzdano daljinsko upravljanje i personalizaciju. Full HD šablon sada je ugrađen tako da je ceo interfejs u punoj rezoluciji.

LG Pro:Centric Direct je popularnoj platformi dao kapacitete koje nijedno drugo rešenje ne može da ponudi. Predstavlja najstabilnije, najfleksibilnije i najisplativije rešenje dostupno hotelijerima kako na RF, tako i na IP infrastrukturi. Čini se da će LG Pro:Centric Direct u narednim godinama kreirati trendove upravljanja hotelima.