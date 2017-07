Microsoft 365 predstavljen na Inspire konferenciji

Na godišnjoj partnerskoj konferenciji Microsoft Inspire u Vašingtonu korporacija Microsoft je predstavila Microsoft 365, novi skup servisa zasnovanih na vrhunskim proizvodima kompanije iz opsega Office 365, Windows 10 i „Enterprise Mobility + Security“.

Microsoft 365 uvodi nov pristup osmišljen da dodatno osnaži kompanije i zaposlene prepoznajući njihove potrebe kao samu suštinu procesa digitalne transformacije.

Novi skup servisa usredsređen je na pružanje fleksibilnosti ljudima da rade odakle god požele i kako god požele, kao i nove načine za saradnju — uz zaštitu kompanijskih podataka.

Na konferenciji su predstavljene dve nove „Microsoft 365“ ponude. Microsoft 365 Enterprise predstavlja evoluciju „Secure Productive Enterprise” biznis-usluge, i obuhvata Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise i Enterprise Mobility + Security, kao najnaprednije tehnologije za osnaživanje zaposlenih.

Microsoft 365 Business, čija će verzija za javni uvid biti dostupna od 2. avgusta, osmišljena je da pruži malim i srednjim preduzećima kompletno rešenje za produktivnost i sigurnost, uz naglašene funkcije za IT menadžment.

Ona obuhvata Office 365 Business Premium, bezbednosne i upravljačke funkcije Office aplikacija i Windows 10 uređaja – kojima se kompletno upravlja preko centralizovane konzole za implementaciju i sigurnosna podešavanja uređaja i korisnika – sa jedinstvene lokacije.

Microsoft je na Inspire konferenciji zajedno sa svojim hardverskim partnerima Dell, EMC, HPE i Lenovo objavio i dostupnost Microsoft Azure Stack servisa. Radi se o dodatku Azure cloud platforme koji donosi veću agilnost i ubrzanu inovaciju, i omogućava potpuno nove hibridne cloud-scenarije u organizacijama koje imaju sisteme na sopstvenoj infrastrukturi (eng. „on-premise“).

Azure Stack nudi konzistentnu platformu za hibridni cloud, pružajući idealno rešenje korisnicima koji žele fleksibilnost, bez potrebe za kreiranjem aplikacija na drugačiji način. Od Azure data-centara do najrazličitijih scenarija primena – bilo u rudnicima, na brodovima ili u fabrikama – Azure Stack omogućava savremene cloud-primene koje ispunjavaju sve poslovne i regulatorne zahteve.

Više od 40 godina rast Microsofta je blisko povezan sa partnerskom mrežom, koja danas broji više od 64.000 cloud-partnera. Samo tokom prošle godine broj partnera povećan je čak za 30 %, a partnerske organizacije danas ukupno zapošljavaju 17 miliona ljudi širom sveta.

Microsoft Inspire će ove godine okupiti više od 17.000 učesnika, a tokom konferencije biće uručena specijalna priznanja partnerima. Kompanija Comtrade System Integration dobitnik je “Microsoft Country Partner of the Year 2017” priznanja za Srbiju, za inovativnost i izuzetne rezultate u implementaciji rešenja baziranih na Microsoft-ovoj tehnologiji.

Priznanja se dodeljuju u nekoliko kategorija, u konkurenciji više od 2.800 učesnika, iz 115 zemalja širom sveta. Comtrade System Integration je prepoznat po svojim izuzetnim rešenjima i servisima, kao i odličnoj, sveobuhvatnoj saradnji sa Microsoft-om u Srbiji.