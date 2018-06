Microsoft nagradjen priznanjem Superbrands

Kompanija Microsoftu Srbiji nagrađena je prestižnim priznanjem Superbrands Srbije 2017/18, na četvrtoj po redu dodeli nagrada najuspešnijim kompanijama, organizacijama i institucijama, koju organizuje kompanija Superbrands, vodeća svetska platforma za promociju brendova u više od 80 zemalja.

U konkurenciji velikog broja kompanija, Microsoft je proglašen vodećim brendom u kategoriji Informaciono – komunikacionih tehnologija, prema glasovima Stručnog saveta i građana Srbije koji su se o tome izjasnili kroz istraživanje javnog mnjenja. Kriterijumi prema kojima su se birale najuspešnije kompanije su dobra reputacija, dugogodišnja doslednost i pouzdanost i korporativna odgovornost.

“Čast mi je da u ime kompanije Microsoft u Srbiji primim ovu značajnu nagradu, koja je istovremeno i pokazatelj stava stručnog žirija, ali i mišljenja šire javnosti da je Microsoft u Srbiji lider u sferi informaciono-komunikacionih tehnologija. Nastavljamo da unapređujemo poslovanje na teritoriji Srbije, a posebno mi je drago da javnost to prepoznaje.”, izjavila je Ana Ćurlić, regionalni menadžer za poslovno planiranje u kompaniji Microsoft.

Ovo je drugi put da kompanija Microsoft dobija Superbrands priznanje, nakon 2016. godine, kada je takođe prepoznata kao najuspešnija u istoj kategoriji, dok je 2013. godine titulu Superbrand ponela godišnja konferencija Sinergija, koju kompanija uspešno organizuje punih 17 godina. Ovogodišnjim priznanjem, još jednom je potvrđena liderska pozicija i doprinos koji Microsoft u Srbiji kontinuirano daje razvoju lokalnog IT tržišta.