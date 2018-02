Microsoft pokreće novi program za podršku startapima širom sveta

Kompanija Microsoft objavila je dostupnost programa Microsoft for Startups, inicijative koja će startapima pomoći u razvijanju njihovog poslovanja. Kompanija će u naredne dve godine za potrebe programa obezbediti 500 miliona dolara, a startapima će kao deo podrške biti pružena i mogućnost zajedničke prodaje s Microsoftom, pristup Microsoft tehnologijama, kao i novim prostorima u okviru zajednice, koji promovišu saradnju na lokalnom nivou. Startapi su nezaobilazan generator inovacija, a kako bi im omogućio brži rast, Microsoft će formirati partnerstva sa osnivačima kompanija i investitorima širom sveta.

Novi program osmišljen je s ciljem da startapima pomogne da:

Ostvare bolju prodaju prema novim kupcima, industrijama i tržištima – Microsoft for Startups koristi jedinstven pristup povezivanja startapa i klijenata. Microsoft ima preko 40.000 zastupnika prodaje i stotine hiljada partnera čiji je cilj da podstaknu kompanije svih veličina i iz svih grana industrije, da usvoje Microsoft rešenja u oblaku. Program pruža resurse koji će marketinškim i prodajnim timovima startapa omogućiti da zadovolje korporativne standarde klijenata, a potom i da klijentima prodaju rešenja u partnerstvu sa Microsoftom.

Omoguće brze inovacije sa pristupom pouzdanoj tehnologiji, podršci i razvojnim alatima – program osigurava startapima do 120.000 dolara Azure kredita, podršku na korporativnom nivou, kao i razvojne alate koji će im pomoći u razvoju inovativnih rešenja – podržavajući programske jezike po njihovom izboru, kao što su Node.js, Java i .NET. Osim toga, oni startapi koji se kvalifikuju imaće pristup i poslovnim aplikacijama, uključujući Office 365 i Microsoft Dynamics 365.

Dobiju pristup pravim resursima u pravo vreme – Microsoft for Startups pomaže startapima u svim fazama razvoja, širom sveta:

• Microsoft Reaktori su fizički prostori u kojima se okupljaju preduzetnici, developeri, investitori i ljudi iz poslovne zajednice, kako bi se povezivali, učili i delili iskustva. U narednom periodu se pored postojećih lokacija u Redmondu, Sijetlu, San Francisku i Njujorku, planira i otvaranje novih prostora u Londonu, Sidneju, Tel Avivu, Berlinu, Šangaju i Pekingu.

• Pristup programu Microsoft ScaleUp (ranije Microsoft Accelerators), koji pomaže startapima u kasnijim fazama razvoja, sa najvećom sklonošču da adekvatno iskoriste opcije programa koje se odnose na saradnju u oblasti marketinga i prodaje.

• Povezivanje s Microsoft Ventures, Microsoft timom investitora za strateški preduzetnički kapital, čiji je zadatak da budu aktivni partneri u ključnim fazama rasta startapa.

Startapi inspirišu pomeranje granica mogućeg i podstiču kreiranje rešenja koja će poboljšati život u celini. Microsoft partnerstva sa startapima vidi kao deo svoje misije da osnaži svakog pojedinaca i organizaciju na svetu da postignu više.