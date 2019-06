Microsoft poziva nastavnike iz Srbije da pokazu svoju inovativnost

Microsoft podržava dinamičnu zajednicu nastavnika koji stalno uče, rastu i napreduju zajedno kako bi promenili živote učenika i izgradili bolji svet. Program Microsoft Nastavnici Eksperti (Microsoft Expert Teachers) ima za cilj da podstakne učitelje širom sveta u njihovim naporima da inoviraju obrazovanje, uz pomoć savremenih tehnologija i jedinstvenog pristupa. “Tražimo profesionalce koji imaju strast prema podučavanju i učenju, koji inspirišu učenike kreativnim razmišljanjem i rade u duhu istinske saradnje da podele svoja iskustva sa svetom” istakla je Albena Spasova, Industry Solution Executive for Education, Microsoft CEE Multi Country.

Kako da postanete deo programa?

Alat za samo-nominaciju otvoren je tokom cele godine, ali izbor eksperata održava se svake godine do 15. jula. Zvanični izbor biće objavljen krajem avgusta 2019. godine. Pozivaju se svi nastavnici opšteg obrazovanja da se prijave.

Kandidati će imati tri zadatka:

Korak 1: Pridružite se Microsoft obrazovnoj zajednici (http://education.microsoft.com) i popunite svoj profil. Da biste saznali ovu URL adresu, morate da retvitujete i uradite edit stranice profila i otvorite deo “Osnovne informacije”.

Korak 2: Postignite najmanje 1.000 poena u svom profilu u Microsoft obrazovnoj zajednici i postanite sertifikovani MIE.

Korak 3: Napravite Sway prezentaciju (https://sway.office.com/) ili dvominutni video i podelite u vašoj nominaciji (pre toga morate objaviti video negde gde će biti kreiran URL koji možete deliti). Na video snimku, koji odgovara na sledeća pitanja, kandidat/kandidatkinja se moraju predstaviti kao Microsoft stručnjak za edukaciju.

Pitanja za samo-predstavljanje:

Zašto sebe smatrate Microsoft stručnjakom?

Opišite kako koristite Microsoft tehnologiju u učionici. Dodajte materijale koji pokazuju Vaš inovativni pristup.

Ako postanete ekspert edukator, kakav će to uticaj imati na Vaše nastavne aktivnosti?

Nakon što završite ova tri zadatka, možete popuniti obrazac za samo-nominaciju na linku http://aka.ms/mienomination

Prijave se prihvataju do 15. Jula 2019. godine.

Izbor i rokovi

MIE eksperti biće izabrani od strane Microsoft regionalnog predstavnika, prema kvalitetu odgovora u predstavljenom upitniku, nivou inovacija i korišćenja Microsoft tehnologija u nastavi, kao i u odnosu na to koliko je detaljno kandidat opisao kako će njegovo/njeno učešće u programu uticati na procese učenja i nastave. Rezultati selekcije biće objavljeni 21. avgusta 2019. godine na sajtu: http://education.microsoft.com

Šta su prednosti kada postanete Microsoft stručnjak za edukaciju:

Više mogućnosti za profesionalni razvoj karijere, kao i učešće u profesionalnim sertifikacijama

Razmena iskustava sa svetski priznatim nastavnicima i profesionalcima u cilju proširivanja inovacija

Izlaganje na međunarodnim Microsoft vebinarima

Učešće u fokus grupama sa developerima Microsoft proizvoda

Učestvovanje u ekskluzivnim, samo na poziv, Microsoft događajima

Testiranje beta verzija novih proizvoda i učešće u programima pre izdavanja, za neke obrazovne alate

Izlaganje kao Microsoft edukator na demonstracijama proizvoda i događajima

Pomaganje u razvijanju dodatnih veština kod drugih nastavnika (u školi, okruženju, ili na treninzima) kroz izlaganja, vođenje obuke i/ili treninge, i pozivanje kolega da se pridruže Microsoft zajednici za obrazovanje

Saradnja sa predvodnicima u nastavi širom sveta

Organizovanje i sprovođenje regionalnih događaja o primeni tehnologija u procesu učenja