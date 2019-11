Microsoft razvojni centar u Srbiji najpoželjniji IT poslodavac

Sajt Poslovi.infostud.com sproveo je do sada najveće istraživanje na domaćoj IT sceni, TalentX, u kojem su ispitanici birali najpoželjnije IT poslodavce u Srbiji. Među ukupno 3.122 anketiranih IT profesionalca, najveće poverenje i priznanje najpoželjnijeg poslodavca osvojio je Microsoft razvojni centar u Srbiji.

Istraživanje je sprovedeno tokom septembra i oktobra, a IT stručnjaci su birali 10 VRH kompanija u kojima bi želeli da rade. Kompanija Microsoft je već drugi put za redom proglašena najpoželjnijim IT poslodavcem u Srbiji.

„Ovakva priznanja za nas u Microsoft razvojnom centru imaju najveću vrednost, jer potvrđuju da kao kompanija i tim radimo nešto zaista dobro ovde kod nas, u Srbiji. Razvojni centar daje sve od sebe da lojalnost i posvećenost zaposlenima, dostigne nivo njihove profesionalnosti i posvećenosti kreiranju vrhunskih tehnologija i proizvoda koje koriste milioni ljudi“, istakao je Tadej Kurepa ispred Microsoft Razvojnog centra Srbije, prilikom preuzimanja nagrade.

Sjajan tim Razvojnog centra motivišu brojni benefiti rada u kompaniji, među kojima je kultura poslovanja svakako jedan od ključnih razloga. „Pozitivan employee experience, tačnije iskustvo i osećaj koje zaposleni imaju, predstavlja suštinu svakog uspešnog i održivog tima – zbog čega je nama cilj da uvek podižemo lestvicu onoga što nudimo zaposlenima. Od beneficija, preko prilika za profesionalno usavršavanje, do radne atmosfere i okruženja – svaka od ovih oblasti je bitna pojedincu, ali i timu da bi dostigao svoj maksimum i imao osećaj profesionalne ispunjenosti“, izjavila je Tamara Letić, Employee Experience Manager u Microsoft razvojnom centru Srbije.

Mogućnost da svojim radom pozitivno utiču na živote miliona ljudi, angažovanje na izazovnim projektima i saradnja sa kolegama koji su vodeći stručnjaci u industriji na globalnom nivou, podsticanje profesionalnog razvoja i usavršavanja – deo su poslovne kulture u kojoj svakodnevno živi i radi više od 300 zaposlenih u razvojnom centru kompanije Microsoft u Srbiji.