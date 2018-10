Najnovija generacija Kaspersky Small Office Security od danas dostupna u Srbiji

Nedugo nakon globalnog predstavljanja, najnovija generacija Kaspersky Small Office Security (KSOS) proizvoda dostupna je sada i u Srbiji. KSOS je namenjen prvenstveno malim kompanijama (sa manje od 25 zaposlenih) i pruža im zaštitu od sajber kriminala koja ne zahteva neposrednu administraciju ili tehničku stručnost.

Ovo je posebno važno jer mala preduzeća koja imaju manje od 25 zaposlenih moraju da se nose sa sajber pretnjama, ali za razliku od većih firmi, često ne mogu da se posvete IT bezbednosti jer im je fokus prvenstveno na razvoju poslovanja.

Dok održava preduzeća bezbednim od malvera, finansijskih prevara, fišinga i drugih pretnji, najnovija verzija KSOS pruža dodatnu zaštitu servera i pomaže da se aplikacije redovno ažuriraju kako se ne bi desilo da se pretnje infiltriraju u poslovne mreže kroz ranjivosti.

Gotovo trećina (32%) veoma malih preduzeća poverava sajber bezbednost zaposlenima koji nisu stručni u ovoj oblasti1. Zbog toga je od ključne važnosti da ove firme uvedu takvo rešenje koje se jednostavno primenjuje i kojim može upravljati praktično bilo ko u kompaniji.

Nova generacija Kaspersky Small Office Security se sada može instalirati za nekoliko minuta. Ukoliko je preduzećima je potrebna veća kontrola, veb konzola im daje sve informacije koje su im potrebne o načinu korišćenja proizvoda (uključujući informacije o licencama, korisnicima i njihovim uređajima, instaliranim verzijama proizvoda, itd.).

Ovaj proizvod omogućava zaposlenima da se koncentrišu na poslovne zadatke bez potrebe da razmišljaju o sajber bezbednosti – nakon što se instalira na sve uređaje, proizvod ne zahteva posebnu pažnju. Pored toga, notifikacije rešenja Kaspersky Small Office Security su ažurirane i neće se pojavljivati ako povod nije krucijalan, omogućavajući korisnicima da se koncentrišu na svoje dnevne zadatke – kao što su kancelarijske aplikacije, programi koji se pokreću u režimu celog ekrana ili izvođenje video poziva – bez prekida. To dovodi do toga ima manje smetnji u toku radnog dana.

Pored opasnosti od ucenjivačkih softvera, u 2017-2018, 2.7 miliona korisnika je bilo meta napada kriptomajnera, koji koriste moć računara, mobilnih telefona i servera kako bi rudarili kriptovalute. Kada su pogođena ovom pretnjom, preduzeća su prinuđena da plate veće račune za struju, dok njihovi računari i sistemi funkcionišu sa nižim performansama. Kaspersky Small Office Security sada pruža preduzećima zaštitu od kriptomajnera kako bi im pomoglo da se reši ovakvih pretnji.

Pokretanjem zakazane pretrage za ažuriranjima aplikacija, KSOS pomaže u smanjivanju rizika od sajber kriminalaca koji koriste ranjivosti aplikacija koje nisu pečovane. Takođe obezbeđuje bezbedno surfovanje internetom, sa privatnim pretraživačima, komponentama protiv fišinga, spama i banera. U međuvremenu, funkcija Safe Money štiti finansijske transakcije otvaranjem sajtova za plaćanje u zaštićenom pretraživaču.

,,Nove tehnologije daju preduzećima nove mogućnosti za rast, ali uvek postoje pretnje: lažne veb stranice, zlonamerne slike i nezaštićene mreže; besplatne, ali nesigurne Wi-Fi mreže; pa čak i izgubljeni ili ukradeni uređaji za posao. Svi ovi elementi predstavljaju faktore rizika za preduzeća i njihove podatke, posebno male kompanije, za koje su osetljivi podaci ključno sredstvo. Kada se fokusiraju na rast i svoje naporne svakodnevne zadatke, kompanije ne daju uvek prioritet prevenciji ovih napada “, kaže Sergej Martsinkjan (Sergey Martsynkyan), šef B2B sektora za marketing proizvoda, kompanija Kaspersky Lab. ,,Zbog toga neprestanounapređujemo Kaspersky Small Office Security. To je efikasno rešenje za sajber bezbednost koje je jednostavno za korišćenje, može se podesiti i ostaviti da radi svoj posao, a ne zahteva velika ulaganja ili tehničku stručnost korisnika malih preduzeća. “

Kaspersky Small Office Security je dostupan kompanijama sa 5-25 korisnika.