Namics osvojio dve nagrade na prestižnom evropskom konkursu u softverskoj industriji

Rešenja softverskih inženjera agencije „Namics” osvojila su zlatnu i srebrnu nagradu na ovogodišnjem Best of Swiss Web-u, prestižnom evropskom konkursu u softverskoj industriji. Zlatnom nagradom odlikovan je projekat pod nazivom „Migros iMpuls”, dok je srebrno priznanje pripalo „smile.direct” kampanji.

Ovoga puta u užem izboru za najbolje digitalne kampanje i internet rešenja sa područja čitave Evrope našlo se 86 projekata: „Konkurencija na ovogodišnjem Best of Swiss Web-u je bila izuzetna, pa je i sama nominacija za nagrade bila jednaka osvajanju. Izuzetno nam je drago da su rešenja, na kojima su radili naši softverski inženjeri, dobila dva visoka priznanja”, istakao je Jan Keler, direktor beogradske kancelarije „Namics”.

Keler je objasnio da je digitalna platforma „Migros iMpuls” bila izazovna sa tehničkog aspekta jer je brojne podatke trebalo organizovati na jednom mestu: „Zadatak naših stručnjaka bio je da, na jednoj platformi, okupe mnogo informacija o različitim aspektima zdravog života. Trebalo je napraviti rešenje koje sve te podatke sistematizuje i povezuje, a koje ujedno prati poslednje standarde tehnologije i dizajna i nije komplikovano za korisnike.”

Srpski softverski inženjeri debitovali su u Best of Swiss Web holu slavnih 2016. godine sa projektom „MyMedela”, dok su prošle godine osvojili su posebno priznanje za najuspešnije primenjenu digitalnu transformaciju na projektu „Relaunch Sunrise. Mobile First”.

Osim zlata i srebra na Best of Swiss Web konkursu, „Namics” je ove godine dvostruko nagrađen u Nemačkoj, a oba priznanja je dobio za dizajnerska rešenja u oblasti veb sajta.

„Migros iMpuls” projekat implementiran je u saradnji sa „Migros-om”, najvećim trgovačkim lancem u Švajcarskoj i jednim od najpoznatijih lanaca na svetu, a „smile.direct” kampanja sprovedena je u sa švajcarskim direktnim osiguranjem „smile.direct”.