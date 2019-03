Nova verzija rešenja Kaspersky Endpoint Security for Business omogućava timovima za bezbednost veću kontrolu i automatsko otkrivanje nepravilnosti

Kompanija Kaspersky Lab predstavila je novu generaciju svog rešenja za zaštitu krajnjih tačaka Kaspersky Endpoint Security for Business. Ovaj proizvod sadrži opciju Adaptivne kontrole nepravilnosti (Adaptive Anomaly Control), koja inteligentno percipira i blokira anomalne aplikacije i ponašanje korisnika i nudi bolju zaštitu od majnera i pretnji na mreži. Rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business sada omogućava korisnicima i upravljačku konzolu zasnovanu na vebu, zajedno sa funkcijama za automatizaciju administratorskih zadataka – sve to kako bi se IT bezbednosnim timovima obezbedila veća kontrola nad svim krajnjim tačkama u njihovoj korporativnoj infrastrukturi.

Kada poslovanje dođe do određene faze, zaštita krajnjih tačaka postaje izazovan zadatak: ne samo zato što se broj sajber pretnji stalno povećava, već zato što i sama infrastruktura postaje komplikovanija za upravljanje i proširuje se površina napada. Nova verzija rešenja Kaspersky Endpoint Security for Business je posebno dizajnirana kako bi pomogla kompanijama da prevaziđu ove izazove.

Nove mogućnosti za ojačavanje krajnjih tačaka i poboljšanu zaštitu od pretnji sa interneta

Kaspersky Endpoint Security for Business unapređuje prevenciju od novih pretnji. Nova opcija adaptivne kontrole nepravilnosti je inteligentna komponenta koja analizira ponašanje korisnika i “pamti” njihove obrasce aktivnosti, omogućavajući blokiranje akcija koje nisu tipične za određenog korisnika. Ceo proces je automatizovan, tako da administratori IT bezbednosti ne moraju ručno da konfigurišu pravila. Time se štedi vreme i smanjuje rizik od lažnih pozitivnih rezultata.

Stručnjaci su u 2018. godini uočili nagli porast majner napada sa više od pet miliona pogođenih korisnika[1] . Veb kontrola u novom rešenju kompanije Kaspersky Lab uključuje posebne tehnike za otkrivanje i blokiranje rudarenja kripto valutama na mreži.

Rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business sada takođe pruža više mogućnosti za prevenciju pretnji sa veba. Skeniranje šifrovanog saobraćaja u njegovoj komponenti Web Threat Protection omogućava zaštitu kroz identifikaciju i blokiranje pretnji koje pokušavaju da koristeći šifrovane kanale neopaženo uđu u sistem. Skenira ulazni i izlazni šifrovani HTTP saobraćaj da presretne potencijalne zlonamerne aktivnosti.

Rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business održava sveobuhvatan skup tehnologija za zaštitu, osnažen je tehnikama Threat Intelligence i tehnikama zasnovanim na mašinskom učenju, kao i kontrolom sajber bezbednosti kao što su kontrola i šifrovanje uređaja, upravljanje ranjivošću i zakrpama i integracija sa programom Kaspersky Endpoint Detection and Response – sve kako bi zaštitili klijente od operativnih i finansijskih gubitaka.

Fleksibilno upravljanje uz veću kontrolu zaštite

Kompanija Kaspersky Lab nastavlja da unapređuje mogućnosti upravljanja u svom vodećem proizvodu za zaštitu krajnjih tačaka kako bi IT bezbednosnim timovima pružila moćan, fleksibilan i pogodan alat koji im je potreban da bi kontrolisali sajber bezbednost na svim računarima, serverima i mobilnim uređajima koje koriste zaposleni.

Konzola za upravljanje proizvodima – Kaspersky Security Center – sada je dostupna u veb verziji. Ne zahteva instalaciju bilo kog softvera ili otvaranje mrežnih portova i dostupna je u pretraživačima. Pomoću ove veb verzije svi IT administratori mogu da upravljaju funkcijama i politikama i da nadgledaju bezbednost pomoću prilagođenih kontrolnih tabli, na primer, na tabletima dok rade na daljinu. Konzola ima novi dizajn prilagođen korisniku koji čini prilagođavanje kontrolne table jednostavnim i praktičnim.

Korišćenjem standardizovanog interfejsa za programiranje aplikacija, OpenAPI, integracija Kasperski Security Centra sa sistemima trećih strana postaje lakša. Kroz integraciju, sistemi kao što su SIEM, SOAR i EDR platforme, mogu primati podatke iz konzole ili ih koristiti za upravljanje zaštitom krajnjih tačaka.

Timovi za IT bezbednost obično su preopterećeni rutinskim zadacima, što znači da im je teško da se fokusiraju na dugoročne strateške ciljeve – ili čak i na manje hitne zadatke. Rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business omogućava automatizaciju zadataka, kao što su softverske nadogradnje, koje inače zahtevaju ručno unošenje. Automatizacija ažuriranja softvera uz upravljanje ranjivostima i zakrpama pomaže da se smanji rizik od prodiranja u mrežu kroz zastareli softver. Pored toga, sve nove verzije rešenja Kaspersky Endpoint Security for Business će automatski biti postavljene na sve krajnje tačke. Ovo ne zahteva dodatne akcije od strane administratora osim za odobrenje i prihvatanje ugovora o licenci. Sve to pomaže kompanijama da njihova zaštita uvek bude ažurirana, što je ključno u borbi protiv novih pretnji.

„IT bezbednosni timovi moraju da održavaju ravnotežu između mogućnosti da kontrolišu zaštitu krajnjih tačaka, a da ne budu preopterećeni velikim brojem manuelnih zadataka i obaveštenja. Zadovoljan medijum je onaj koji ima inteligentnu zaštitu sa alatima za upravljanje koji omogućavaju određeni nivo automatizacije i kontrole. Rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business pruža sve ono što je bezbednosnim IT administratorima potrebno da osiguraju da krajnje tačke ostaju zaštićene bez obzira na sve ”, izjavio je Dmitri Alešin (Dmitry Aleshin), potpredsednik sektora za marketing prozvoda u kompaniji Kaspersky Lab.

Proizvod je dostupan globalno. Više informacija o rešenju Kaspersky Endpoint Security for Business i njegovim primenama dostupno je na globalnom sajtu.