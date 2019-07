Partnerska konferencija kompanije Kaspersky na Rodosu

Od 17. do 19. juna, na grčkom ostrvu Rodos održana je treća evropska konferencija partnera kompanije Kaspersky. Oko 100 partnera i zaposlenih iz cele Evrope i Ferrari GT vozač Marko Ćoći (Marco Cioci) udružili su se kako bi razgovarali o prodaji rešenja i usluga kompanije Kaspersky.

Ovogodišnju partnersku konferenciju otvorila je direktorka marketinga Katja Mejer (Katja Meyer), koja se početkom ove godine vratila u kompaniju Kaspersky. Tokom informativnih razgovora, učesnici su saznali nešto više o ključnim inicijativama kompanije. Glavna tema bila je rebranding kompanije Kaspersky, koji je implementiran početkom juna ove godine zajedno sa ažuriranom misijom kompanije – “Build a Safer World”. Pored toga, partneri su saznali nešto više o tome kako da se pozicioniraju zajedno sa kompanijom Kaspersky u oblasti antivirusne zaštite kako bi povećali marže.

Tokom večeri, kompanija Kaspersky je prepoznala svoje najuspešnije partnere na godišnjoj dodeli nagrada za partnere, između ostalih i Aleksandru Kanjevac iz kompanije Singi Inženjering.

Jedan od zaključaka konferencije je da partnere kompanije Kaspersky očekuju interesantni projekti, kako u sektoru velikih, tako i u sektorima malih i srednjih preduzeća, kao i provajdera usluga i sve to pod okriljem misije “Building a Safer World”