PHP najzastupljeniji programski jezik u Srbiji!

PHP je najzastupljeniji programski jezik u Srbiji. Upotrebljava ga polovina srpskih softverskih developera, a očekuje se da će se taj broj ostati nepromenjen i u budućnosti, poručeno je na otvaranju najveće regionalne konferencije o PHP programiranju „PHP Serbia Conference 2017”, koja je u beogradskom Madlenianumu okupila više od 550 učesnika i 24 govornika iz Srbije i sveta.

Softverski inženjeri, među kojima je bio i Danac Rasmus Lerdorf, izumitelj PHP programskog jezika, imali su priliku da diskutuju o razvoju domaće i međunarodne IT industrije, ali i da slušaju o websocket tehnologiji, DDD konceptima, izazovima o izgradnji mikroservisa, da saznaju prednosti i mane različitih sistema baza podataka, ali i da nauče kako izraditi API baziran na Slim framework-u.

Aco Gagić, predsednik udruženja PHP Srbija, istakao je da konferenciju organizuju peti put i da interesovanje učesnika nikada nije bilo veće: „Sva mesta su popunjena nekoliko meseci pre konferencije, a osim domaće IT zajednice, okupili smo softverske inženjere iz Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Amerike, Britanije, Poljske, Italije, Austrije, Slovenije, Češke, Mađarske, Crne Gore i Makedonije.”

Gagić je podsetio na učestalost PHP programskog jezika na srpskom softverskom tržištu: „Od 1995. godine i prve pojave PHP-a do danas je razvijeno 18 verzija.

Zbog čestih promena, neophodno je konstantno usavršavati znanja i pratiti trendove. Tokom ova dva dana, srpski developeri imali su priliku da čuju iskustva za rešavanje problema, da dobiju preporuku za različite programerske alatke i da saznaju poslednje trendove u PHP programiranju što je izuzetno važno za razvoj domaće IT zajednice.”

„PHP Serbia Conference 2017” podržali su „Performance Technologies”, „esome advertising”, „Pirate Technologies”, „Trivago”, „Jet Brains”, „Cantena Media”, „NetCast”, „HelloWorld”, „Arbor”, „Orange Hill Development”, „SiteGround”, „Deploy”, „Vast”, „TMS-Outsource”, „Mainstream”, „Toptal”, hotel „Jugoslavija” i „Alfa romeo”.