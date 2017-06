Power BI Premium postao globalno dostupan

Kompanija Microsoft najavila je juče u okviru Microsoft Data Insights Summit-a globalnu dostupnost Power BI Premium platforme, koja je predstavljena početkom maja meseca.

Svaki biznis čiji način poslovanja istovremeno zahteva preciznost i brzinu, sada ima pristup poslovnom rešenju koje pruža naprednu analitiku i vizuelizaciju poslovnih podataka, efikasnije deljenje i distribuciju.

Power BI Premium platforma dizajnirana je tako da pojedincima i poslovnim organizacijama pruži sveobuhvatan i fleksibilan pristup podacima koji su im neophodni u poslovanju.

Ovo poslovno rešenje omogućava široku distribuciju izveštaja, interno i eksterno, bez potrebe da, recimo spoljni primalac, poseduje Power BI licencu.

Power BI Premium je dostupan u različitim kapacitetima, svaki sa različitim brojem virtuelnih jezgara i količinom memorije koji se mogu prilagoditi prema zahtevima u okviru dodeljenih kapaciteta.

Sveobuhvatnost i fleksibilnost ove platforme posebno se ogleda i u mogućnosti da se poslovni podaci podržavaju i na sopstvenoj infrastrukturi – uz pomoć Power BI Report Servera. Uz pomoć Power BI Premium rešenja isti broj virtuelnih jezgara koje poslovna organizacija obezbeđuje u cloud-u, mogu biti raspoređeni na sopstvenoj infrastrukturi, bez potrebe za deljenjem kapaciteta. Korisnici mogu da biraju ili Power BI u cloud-u, ili da održavaju izveštaje na sopstvenoj infrastrukturi uz pomoć Power BI Report Servera i da pređu na poslovanje u cloud okruženju prema sopstvenim potrebama i u sopstvenom ritmu poslovanja.

Sa Power BI Premium platformom dolazi i jedinstven interfejs za programiranje aplikacija, koji nudi ujednačen set mogućnosti i pristupa najnovijim karakteristikama za ugrađenu analitiku. Time se značajno unapređuje način na koji se Power BI sadržaj ugrađuje u aplikacije, čime korisnici, partneri i šira zajednica developera dobijaju najbolje opcije korišćenja.