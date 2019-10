Predstavljen EasyPark Smart City koncept u Beogradu

U okviru Smart City Festivala koji se po treći put održao u Beogradu 15. oktobra predstavljeno je više zanimljivih i inovativnih proizvoda i usluga koji pomažu gradovima i građanima koji u njima žive lepši i bolji život, doprinoseći da grad ide ka tome da postane pametan grad. Jedan od takvih proizvoda i usluga je i EasyPark Smart City koji je svoju premijeru imao upravo u Beogradu i prisutnima ju je predstavio g. Vladimir Džodžo, šef regionalne EasyPark distribucije.

EasyPark Smart City platforma gradovima i njihovim parking operatorima predstavlja nekoliko ključnih vrednosti kao što su:

– PARKING ROAMING – to je jedina aplikacija koja vozaču pruža kompletne parking usluge u svim gradovima regije i Evrope. Ukoliko grad postane deo EasyPark sistema, njegove parking i smart city usluge će postati dostupne velikom broju domaćih i stranih gostiju, ali i našim građanima u čitavoj regiji i Evropi.

– PRONAĐI i PLATI – ova aplikacija pomaže vozaču da nađe dostupna parking mesta u gradu, štedeći njegovo vreme i pozitivno utičući na ekologiju grada

– SMART CITY INFRASTRUKTURE – u realizaciji i implementaciji EasyPark platforme, kompanija nudi kao glavni element infrastrukture koji se implementira na javne parking površine pametni gradski totem koji osim informativnog karaktera služi i kao punjač za električna vozila, WI-FI servisna stanica i nosilac aktivne gradske senzorike ( LoRa ili iOT ili direktno integrisani senzori u totemu za merenje gradske buke, razne ekološke parametre itd).

EasyPark Smart City platforma, integrišući sve ove delove u jednu celinu i nudeći ih gradu po sistemu „ključ u ruke“ omogućava lokalnim samoupravama da sa malim ulaganjima pretvore svoj grad u pametan grad.

EasyPark je multinacionalna kompanija sa sedištem u Stokholmu . To je i prva i vodeća smart city digital parking platforma na evropskom parking tržištu koja funkcioniše u više od 1200 evropskih gradova i koju aktivno koristi više od 10 miliona vozača. Kako navode iz kompanije, imaju ozbiljne ambicije u regiji jugoistočne Evrope. Poverenje im je već poklonio veći broj gradova regije i EasyPark platforma i aplikacija već je dostupna i funkcioniše u njima (Srbija 16 gradova, Crna Gora 5 gradova, BiH 5 gradova, S.Makedonija 4 grada… ). Istakli su da im je cilj da postanu dostupni u svim gradovima jugoistočne Evrope u narednih godinu dana