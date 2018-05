250 novih programerki u Srbiji!

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je da je po realizaciji programa za prekvalifikacije i dokvalifikacije žena u IKT, koje je to Ministarstvo pokrenulo prošle godine, u Srbiji obučeno ukupno oko 250 novih programerki.

Prilikom svečane dodele sertifikata polaznicama projekta „IT Girls“ Vojvođanskog IKT klastera, u Edukativnom centru Vlade AP Vojvodine, Matić je navela da su pored ovog projekta u kojem je učestvovalo 22 žene, do kraja aprila završeni kursevi u okviru svih devet projekata koji su odobreni na konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Projekti su sprovedeni u Novom Sadu, Novom Pazaru, Vranju, Kragujevcu, Zrenjaninu i Beogradu. Broj zainteresovanih kandidatkinja, znatno je prevazilazio planirani broj učesnica, zbog čega ćemo nastojati da proširimo program prekvalifikacija. Budući da je većina prijavljenih žena nezaposleno, starosti od 20 do 40 godina, a više od polovine sa visokom stručnom spremom, ovi podaci govore i o novim potrebama tržišta rada u Republici Srbiji, i pružaju dodatne indikatore za nastavak programa“, istakla je Matić.

Ona je podsetila da je program pokrenut u skladu sa digitalnom politikom Vlade Srbije i merama za podizanje kadrovskih kapaciteta Strategije razvoja IT industrije, kao i u cilju prevazilaženja rodnog jaza u digitalnoj industriji i podsticanja rodne ravnopravnosti.

„U Srbiji je u profesijama telekomunikacije i računarska tehnika tek oko 15% žena, dok ni u Evropi nije mnogo bolja situacija, sa 3.1 puta više muškaraca u ovom sektoru. Manje žena danas u IT-ju znači manji broj žena i u svim inovativnim privrednim granama u budućnosti koje će se razvijati iz IT-a, odnosno u traženijim i plaćenijim profesijama“, upozorila je Matić.

Ona je ovom prilikom najavila da će IT kompanije, kao i druge kompanije koje imaju potrebu za IT kadrovima, biti pozvane da angažuju nove programerke, u čemu će važnu ulogu imati udruženja koja su sprovela projekte, odnosno IT zajednice, koje su već umrežene sa privrednim sektorom.