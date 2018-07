Akcija “Code for Cause” – Vega IT Sourcing

Novosadska kompanija Vega IT poziva sve zainteresovane IT entuzijaste (dizajnere i programere) da se pridruže akciji “Code for a cause 2” i prijave za Hakaton 48 sati programiranja koji će se održati u periodu od 07.09 – 09.09.2018. godine u Novom Sadu.

Cela akcija je krenuta početkom junu i tada je organizovana prva faza prikupljanje ideja. Konkurs je bio namenjen društveno odgovornim pojedincima, grupama i organizacijama. Potrebno je bilo izabrati oblast u kojoj postoji prostor za unapređenje i čije rešenje podrazumeva izradu aplikacije ili programa.

Vega IT je zajedno sa građanima odredila prioritete projekata putem javnog glasanja (od 16.07 – 23.07.) na Facebook stranici.

Trenutno je u toku treća faza ove akcije, otvoren poziv svim IT stručnjacima, dizajnerima i programerima, da se prijave na hakaton i učestvuju da se izabrani projekti ožive.

Cilj ove akcije jeste da se uz pomoć inovativnih ideja i tehnologije podstaknu promene koje mogu doprineti boljitku društva.

Vega IT Sourcing DOO je jedna od retkih IT kompanija u potpunosti u domaćem vlasništvu. Osnovana je 2008. Godine sa sedištem u Novom Sadu. Kompanija se bavi razvojem softverskih proizvoda i uspešno posluje na tržištima Velike Britanije, Švajcarske, Nemačke, Belgije i Holandije. Briga o zajednici u kojoj posluju je nešto na šta su posebno ponosni jer smatraju da je u osnovi stabilnog i jakog biznisa, snažna i razvijena društvena zajednica. Njihova vizija je stvaranje uspešne kompanije, čiji uspeh i bogatstvo će im omoguti da svet oko sebe učine boljim mestom za život.