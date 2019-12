Alat za testiranje Android aplikacija postaje javno dostupan za programere

Kompanija Kaspersky je otvorila pristup svom frejmvorku automatizovanog testiranja za Android. Alat pod nazivom Kaspresso koristi fleksibilne postavke i jednostavan je za upotrebu. Pomoću alata Kaspresso, programeri mobilnih aplikacija mogu značajno smanjiti vreme potrebno za testiranje aplikacija bez straha da će prevideti bag, što će ubrzati proces objavljivanja aplikacije. Alat je već dobio pozitivne povratne informacije na dve velike tehnološke konferencije – Mobilization IKS i Codemotion Berlin 2019.

Programerima mobilnih aplikacija je prilično teško da odaberu odgovarajući alat za automatsko testiranje koji će umanjiti vreme isporuke aplikacije. Danas postoji mnogo frejmvorka i alata za sprovođenje automatizovanih testova, kao što su Espresso i Appium. Međutim, ovakav frejmvork ne može da reši sve probleme Android programera, poput čitljivosti, evidentiranja i arhitekture UI testova.

Ovi problemi onemogućavaju programerima mobilnih aplikacija da pišu čiste, stabilne, održive i razumljive UI testove. Da bi rešila postojeće probleme sa pogodnošću UI testova, kompanija Kaspersky je predstavila novi alat za testiranje Android aplikacija, nazvan Kaspresso. Alat se zasniva na dve biblioteke za kreiranje automatizovanih Android testova – Espresso i Kakao.

Zahvaljujući uključivanju biblioteke Kakao, koja služi kao DSL omotač preko Espressa, Kaspresso poboljšava čitljivost UI testova, što opise testova podiže na novi nivo i čini ih razumljivijim.

Kaspresso takođe rešava problem Flaky testova i evidentiranja. Flaky testovi su slučajevi u kojima je rezultat testa nepredvidiv i ima različito obrazloženje iza svakog nedostatka, uprkos funkcionalnosti koja radi bez grešaka na uređaju programera. Što se tiče platforme Espresso i postojećih problema sa evidentiranjem, budući da ne beleži svoje akcije, novi alat može prikazati sve Espresso aktivnosti. Štaviše, korisnik ih može dodatno modifikovati.

Stoga, alat pruža jednostavan i pogodan način upravljanja presretačima, koji su ulazna tačka za sve API zahteve koje testovi pozivaju. Kaspresso predstavlja bogat skup podrazumevanih presretača za rukovanje lažnim testovima i poboljšanje procesa evidentiranja.

Konačno, Kaspresso nudi najbolje prakse koje su programeri kompanije Kaspersky stekli nakon višegodišnjeg iskustva. Frejmvork uključuje preporuke arhitekture za objedinjavanje i standardizaciju UI testova.

„Odlučili smo da frejmvork Kaspresso učinimo javno dostupnim jer stvaranje frejmvorka za autotestiranja zahteva mnogo napora i resursa. Pored toga, alati za testiranje za Android pojednostavljuju život mobilnih programera. Pokušali smo da kombinujemo najbolje resurse i znanja u jedan alat i u njega uložimo svoje znanje i iskustvo. Nadamo se da će uz pomoć alata Kaspresso, programeri mobilnih aplikacija stvoriti bolje i pouzdanije Android aplikacije. Takođe smatramo da će korisnici i celokupna industrija imati koristi od toga“, komentariše Viktor Jablokov (Victor Yablokov), direktor sektora za razvoj mobilnih proizvoda u kompaniji Kaspersky.

Kako biste preuzeli Kaspresso, pratite ovaj link: https://github.com/KasperskyLab/Kaspresso.