Besplatna škola programiranja za žene u Novom Sadu u trajanju od 8 meseci

Vojvođanski IKT klaster raspisuje javni poziv za prijave na kurseve Java Junior i .NET Junior, kroz projekat IT GIRLS – osnaživanje žena, koji se realizuje u okviru projekta nemačke razvojne saradnje Podsticanje zapošljavanja mladih – Youth Employment Promotion.

Program po kojem ćemo raditi sa polaznicama našeg kursa je nastao na temelju projekta IKT Klaster Akademija koji smo uspešno sproveli 2014. godine, a zatim i u projektu prekvalifikacija za IT koje je podržala Vlada RS, kao i Ministarski savet za inovativno preduzetništvo i informacione tehnologije. Nastavljamo saradnju sa Visokom poslovnom školom strukovinih studija u Novom Sadu, u kojoj će se održavati teorijski deo nastave, kao i sa IT kompanijama koje budu spremne da otvore vrata za praktičan rad naših polaznica.

Cilj/svrha programa

Osposobiti polaznice da samostalno mogu da izrade aplikacije niske i srednje kompleksnosti korišćenjem programskog jezika Java, odnosno C#. Pružiti dobru osnovu za samostalno izučavanje i produbljivanje znanja programiranja i programerskih veština. U kombinaciji kvalitetne teorijske nastave i praktične obuke, obezbediti polaznicama dobru osnovu da započnu karijeru u IT-ju.

Opis programa

Teorijski deo traje 272 časa (jedan čas je 45 minuta), a nakon teorije sledi minimum 160 sati praktičnog rada u IT kompanijama za one polaznice koje se kvalifikuju za praksu.

Detaljan opis programa pogledajte na sledećim linkovima:

Predavači

Našu ekipu nastavnog osoblja čine iskusni predavači sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, sa kojima smo uspešno realizovali i ranije projekte:

Dinu Dragan

Slavica Kordić

Dušan Gajić

Milan Čeliković

Vladimir Dimitrieski

Veljko Petrović

Milan Pisarić

Mladen Kanostrevac

Ivan Vasiljević

Srđan Mihić

Angelina Vujanović

Grupe i raspored

Za svaki od programa će biti formirana grupa od 15 polaznica.

Nastava kreće početkom septembra 2018. godine i trajaće oko 8 meseci. Raspored je u izradi i biće objavljen na ovoj stranici uskoro. Dinamika održavanja nastave je tri puta nedeljno po dva dvočasa, u večernjim časovima.

Organizator zadržava pravo izmene rasporeda, o čemu će polaznice biti blagovremeno obaveštene.

Mesto održavanja

Program će biti realizovan u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, ulica Vladimira Perića Valtera 4 (studentski grad).

Praksa

Praksa će biti organizovana u kompanijama članicama Vojvođanskog IKT klastera, a ako se ukaže potreba, animiraćemo i druge IT kompanije. Na praksu će biti upućene samo polaznice koje budu ostvarile minimum potrebnih bodova na testovima, koje dobiju pozitivnu preporuku predavača i koje su bile prisutne na minimum 70% predavanja.

Prijave

Prijave se šalju isključivo imejlom na adresu [email protected], najkasnije do 28. avgusta 2018. i moraju da sadrže:

Ime i prezime

Kontakt telefon

Email adresu

Uslovi za prijavu i učešće u programu

Prijaviti se mogu sve državljanke Republike Srbije koje u trenutku otpočinjanja nastave imaju navršenih 18 godina i završenu srednju školu.

Uslov za pohađanje obuke je posedovanje prenosnog računara prosečnih perfomansi.

Sve kandidatkinje će polagati ulazni test, na osnovu kojeg će biti formirana rang lista za upis. Testiranje će se obaviti u Novom Sadu, krajem avgusta 2018. Precizan raspored će biti napravljen nakon prikupljanja prijava i sve prijavljene kandidatkinje će dobiti poziv za testiranje.

Obuka je besplatna zajvaljujući projektu nemačke razvojne saradnjePodsticanje zapošljavanja mladih – Youth Employment Promotion

Kontakt i dodatne informacije

Za sve informacije se možete obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu [email protected]