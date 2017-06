Bitka za znanje: Održano prvo veliko finale KODigranja

Danas je u Naučno-tehnološkom parku Beograd održano prvo finale takmičarske lige KODigranje koja se sprovodi u okviru akcije Bitka za znanje.

U programiranju mBot robota, najbolji rezultat, od ukupno 30 ekipa koje su učestvovale u završnoj fazi takmičenja, ostvario je tim OŠ “Prva osnovna škola Kralja Petra II“ iz Užica, drugo mesto zauzela je OŠ „Vuk Karadžić“ iz Niša, a treće OŠ pri gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada.

Pobednicima i svim finalistima uručene su vredne nagrade uz pomoć kojih će učenici razvijati kompetencije u oblasti interneta inteligentnih uređaja (Internet Of Things – IOT).

Donator glavnh nagrada, kompleksnijih setova za prva tri učenička tima je kompanija Vip mobile.

„Prepoznali smo značaj razvoja modernog obrazovanja u Srbiji i kao prvi veliki korporativni donator podržali ovu inicijativu. Nadamo se da smo ovim potezom ohrabrili i druge kompanije i organizacije da nam se pridruže u ovoj važnoj borbi”, rekao je prilikom dodele nagrada pobednicima generalni direktor/CEO kompanije Vip mobile Dejan Turk.

IT nagrade za sve ostale timove obezbedila je kompanija BIC.

„Prateći dečje potrebe i zahteve savremenog obrazovanja i prilagođavajući svoj pribor za pisanje i crtanje modernim mališanima, kompanija BIC je prepoznala i značaj uvođenja savremene tehnologije u škole, kao i kreativan pristup obrazovanju. Od prihoda od prodaje BIC školskog pribora izdvajana su sredstva za realizaciju projekta Bitka za znanje i unapređenje informatičke pismenosti naših školaraca“, izjavili su predstavnici kompanije BIC.

Finalu takmičenja prisustvovala je i državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

„S obzirom na značaj razvoja digitalnih kompetencija učenika, Ministarstvo je podržalo i akciju Fondacije B92, kao i druge srodne inicijative iz nevladinog sektora, koje omogućuju mladima da se upoznaju sa korisnom upotrebom novih tehnologija na zabavan način. Smatramo da su takve aktivnosti u skladu i sa postavljenim prioritetima i programima Vlade Srbije u oblastima informacionog društva i savremenog obrazovanja, i sa zahtevima savremenog doba u globalnom okruženju“, istakla je državna sekretarka.

Akcija KODigranje koja se sprovodi u okviru programa Bitka za znanje za cilj ima uvođenje programiranja, kao jednog od najperspektivnijih i najtraženijih zanimanja u osnovne škole u Srbiji.

U akciju je od početka godine uključeno 344 škole iz cele Srbiije koje su za svoju ustanovu dobile donaciju od po 5 mBot robota i čiji su nastavnici prethodno prošli obuku za korišćenje ovih robota u nastavi.