Udruženje studenata informatike FONIS po drugi put organizuje projekat Hakaton za srednjoškolce koji je osmišljen tako da učenike srednjih škola podstakne da se upuste u svet informacionih tehnologija i pruži im početno znanje o programskoj logici, jezicima i pisanju programskih kodova.

Ove godine se hakaton organizuje 7. decembra na Fakultetu organizacionih nauka. Projekat se sastoji iz četiri dela: testa, radionica, projektnog zadatka i samog hakatona. Timovi sastavljeni od tri ili četiri člana prvo rade onlajn test znanja. Najboljih 16 timova prolaze u sledeći krug, odnosno, stiču uslov da prisustvuju radionicama.

Radionice će se održati na Fakultetu organizacionih nauka gde će srednjoškolci proći kroz osnovne aspekte znanja koje im je potrebno. Na osnovu radionica se timovima daje projektni zadatak, a za hakaton se kvalifikuje osam timova koji ga budu najbolje uradili. Hakaton prestavlja dvadesetčetvoročasovno takmičenje u programiranju na kome će učenici srednjih škola imati priliku da primene naučeno i probaju da reše zadati problem, istovremeno se družeći sa svojim vršnjacima sličnih interesovanja.

FONIS je studentska organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima, kao i ostvarivanja stručnih praksi u oblasti informacionih tehnologija. Prijave za Hakaton za srednjoškolce su otvorene od 25.10. do 10.11, a pravo na učešće imaju svi srednjoškolci na teritoriji Republike Srbije.