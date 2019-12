Microsoft – poslodavac godine u Srbiji

Sinoć su u Beogradu u organizaciji Srpske asocijacije menadžera (SAM) osmu godinu zaredom dodeljene „SAM Godišnje nagrade“ najboljima u Srbiji na već tradicionalnoj svečanosti „SAM Gala“. Ova prestižna priznanja SAM dodeljuje menadžerima, poslodavcima, kompanijama, pojedincima i inicijativama – koje se zalažu za unapređenje poslovnog okruženja, afirmaciju i promociju menadžerske struke, kao i za održivo etičko i društveno odgovorno poslovanje i razvoj liderstva među mladima.

Na svečanoj dodeli nagrada, kompanija Microsoft je prepoznata kao „Poslodavac godine 2019.“

Prema stručnom mišljenju članova SAM-a, Microsoft je u 2019. godini ponudio najbolje uslove za rad i razvoj profesionalnih menadžera. Nagradu je svečano uručio Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB banke, koji je tom prilikom rekao: „Moramo da naučimo da prihvatamo uspeh kao nešto dobro, nešto što mi kao društvo želimo, zbog čega smo spremni da učimo od onih koji su uspešni i da se ugledamo na njih, što će nam omogućiti da svi možemo i radimo bolje. Samo na taj način ćemo kreirati adekvatno okruženje koje će naše mlade i ključne talente iz ovog regiona uveriti da ima smisla ostati kod kuće i stvoriti nešto ovde“.

U ime kompanije Microsoft priznanje je primio Nikola Ilijin, HR Manager za region od 24 zemlje u Centralno-Istočnoj Evropi, koji je istakao koliko je ponosan što je u ime tima kompanije u Srbiji bio u prilici da primi ovu značajnu nagradu. „Izuzetna je čast kada rad i inicijative koje razvijamo u Srbiji budu prepoznate od struke i kolega. Microsoft svoj uspeh prepoznaje u svojim ljudima, zbog čega je jedan od naših osnovnih poslovnih ciljeva da neprestano ulažemo u profesionalni razvoj i vrhunske uslove za rad naših zaposlenih“, izjavio je Nikola Ilijin.

Inače, ovo je još jedna vredna potvrda za Microsoft u Srbiji, kao poslodavca koji uvek ide korak dalje u ulaganju u svoje zaposlene. Naime, nedavno je sajt Poslovi.infostud.com u okviru svog do sada najvećeg istraživanja domaće IT scene, proglasio Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji najpoželjnijim IT poslodavcem.

Svečanoj večeri povodom dodele SAM Godišnjih nagrada prisustvovalo je oko 400 zvanica iz poslovnog, političkog, diplomatskog, kulturnog i medijskog života Srbije i regiona. SAM je udruženje koje okuplja preko 450 profesionalnih menadžera, koji upravljaju timovima od preko 70,000 zaposlenih i koji ostvaruju godišnji promet od blizu 10 milijardi evra.