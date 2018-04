Na Beogradskom maratonu promovišemo programiranje za osnovce

Preko 500 učesnika Beogradskog maratona ove godine trčaće pod zastavom Inicijative Digitalna Srbija, a sve u cilju iskazivanja javne podrške i prikupljanja sredstava za Fondaciju Petlja koja stoji iza besplatnih materijala za učenje programiranja od ranog uzrasta. Biće ovo još jedna prilika da se oko zajedničkog cilja ujedine zaposleni u različitim kompanijama okupljenim u Inicijativi Digitalna Srbija, neprofitnoj organizaciji koja se zalaže za transformaciju Srbije u digitalno društvo.

Maratonci, polumaratonci, učesnici štafetne i Trke zadovoljstva iz Nordeusa, Telenora, Telekoma Srbija, Societe Generale Srbija, Microsofta, New Frontier Group i Karanović&Nikolić će zajedno sa svojim porodicama pokazati podršku portalu petlja.org i skrenuti pažnju na važnost razvijanja algoritamskog načina razmišljanja još u osnovnoj školi. Pored prethodnih ulaganja u razvoj portala Petlja, kompanije članice Inicijative Digitalna Srbija doniraće u okviru akcije #TrkaZaPetlju sredstva na ime razvoja edukativnih materijala za učenike sedmih i osmih razreda.

Prema uverenju 14 kompanija i organizacija okupljenih u Inicijativi Digitalna Srbija, algoritamska pismenost jedan je od osnovnih preduslova za razvoj digitalnog društva. U budućnosti, poznavanje osnova programiranja moraće da ima svako, bez obzira da li će se baviti informacionim tehnologijama kao svojim osnovnim zanimanjem ili će biti advokat, bankar ili hemičar.

Upravo zbog toga, podrška uvođenju obavezne nastave programiranja u osnovne škole jedan je najvažnijih prioriteta Inicijative Digitalna Srbija. Dodatni podstrek ovoj inicijativi dalo je nedavno istraživanje koje je pokazalo da 81% stanovnika Srbije mlađih od 60 godina podržava uvođenje predmeta informatika i računarstvo u obavezno obrazovanje već od prvog razreda osnovne škole. Kao odgovor na ovu potrebu, besplatni portal Petlja pruža mogućnost učenja u modernom interaktivnom okruženju, uz materijale na srpskom jeziku koji su usklađeni sa zvaničnim nastavnim programom.

Inicijativa Digitalna Srbija je privatna, neprofitna organizacija koja predvodi transformaciju Srbije u digitalno društvo. U takvoj, digitalnoj Srbiji, svaki pojedinac moći će da ostvari svoj pun potencijal, svoj talent i inovativnost predstavi na globalnom tržištu, dok će srpske kompanije, svaka u svojoj oblasti, postati evropski lideri digitalne ekonomije 21. veka. Inicijativu Digitalna Srbija su osnovale kompanije Infostud, Microsoft, Nordeus, PricewaterhouseCoopers, Ringier Axel Springer, Seven Bridges Genomics, Startit, Telekom Srbija i Telenor. Do danas, Inicijativi su se pridružili i BioSens Institut, Karanović & Nikolić, New Frontier Group, Raiffeisen banka i Societe Generale Srbija.