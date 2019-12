Naši srednjoškolci učestvovali u globalnoj edukativnoj inicijativi – Sat programiranja

Više od 100 beogradskih srednjoškolaca učestvovalo je na radionicama programiranja koje su povodom obeležavanja najveće globalne edukativne inicijative „Hour of Code“ (Sat programiranja), organizovale kompanija Microsoft u Srbiji i Fondacija Petlja. Tako su se naši budući mladi programeri pridružili svojim vršnjacima iz više od 180 zemalja sveta koji tokom „Nedelje programiranja“ svake godine u decembru, uče osnove programiranja.

Učenici su tokom boravka u prostorijama Microsofta Srbija, a uz pomoć inženjera i IT stručnjaka savladavali „tajne“ kodova, i algoritamskog načina razmišljanja. Najuspešniji IT stručnjaci iz različitih kompanija, sa učenicima su podelili svoja profesionalna iskustva, ali i neuspehe – kako bi im pokazali da su i greške i propusti sastavni deo puta ka uspehu. Posebno zanimljivo predavanje održao je Aleksa Gordić iz Microsoft razvojnog centra Srbije, koji je učenike upoznao sa osnovama veštačke inteligencije i mašinskog učenja, uz praktičnu demonstraciju Hololensa, Microsoft tehnologije proširene realnosti koja svoju primenu nalazi u brojnim sferama života.

Fondacija Petlja organizovanjem ovogodišnjih „Hour of Code“ radionica nastavlja aktivnu podršku obrazovnom sistemu u Srbiji, i širenju svesti u kojoj meri su čak i samo osnove programiranja i algoritamske pismenosti bitne za svakodnevni život. „Na dvodnevnom druženju učenici beogradskih srednjih škola, a ove godine prvi put i specijalizovanih IT odeljenja, imali su zanimljivu i praktičnu priliku da isprobaju svoje koderske veštine i nauče nove korake u programiranju. Petlja podržava globalne akcije poput Sata programiranja upravo sa ciljem da dodatno omogući da što veći broj mladih u Srbiji dođe u kontakt sa programiranjem – kao istinski univerzalnim jezikom budućnosti“, izjavila je Katarina Anđelković iz Fondacije Petlja.

„Programiranje je već dugo mistifikovano, kao veština koja je namenjena samo onima koji žele da postanu softverski inženjeri. Ovakve inicijative u kojima mi kao kompanija učestvujemo, imaju za cilj da pokažu da osnove mogu da nauče svi i da algoritamski način razmišljanja može da nam pomogne u raznim oblastima života. Savremeno doba i savremeni poslovi zahtevaju digitalnu pismenost i bez obzira čime ovi mladi ljudi odluče da se bave, snalaženje u digitalnom okruženju, razvoj kognitivnih veština, emocionalne i socijalne inteligencije, biće ključni u njihovom profesionalnom putu“ – istakao je Vlado Rukavina, iz kompanije Microsoft.

Istraživanje „Emocije i kognicija u doba veštačke inteligencije“, koje je uz podršku Microsofta sproveo „The Economist Intelligence Unit“, pokazuje da, iako 80% ispitanih nastavnika smatra da je emocionalna inteligencija ključna za akademski uspeh, tek nešto više od polovine njih kaže da je njen razvoj formalno integrisan u školske sisteme u kojima rade. A upravo jedan od načina da se podučavanje emocionalnih veština “ugura” u učionice jesu moderne tehnologije. Jer, prema istraživanju, igrice i aplikacije su forme kroz koje učenici mogu zajedno da rešavaju probleme i produbljuju međusobne odnose. Jedan od dobrih primera koji ide u korist ovoj teoriji je upravo “Hour of code” – manifestacija gde se razvija saradnja, zajedničko rešavanje problema i stimuliše inovativni način razmišljanja.