Naši studenti ponovo u svetskom finalu najprestižnijeg takmičenja u programiranju

Studenti Računarskog fakulteta osvojili su treće mesto na najvećem regionalnom informatičkom takmičenju za Jugoistočnu Evropu IPCP, koje je održano u Bukureštu, Rumuniji i na taj način obezbedili učešće u finalu najvećeg svetskog takmičenja u algoritmima, koje će se održati krajem juna 2020. godine u Moskvi.

Tim RAF Penguins koji čine studenti Računarskog fakulteta Aleksa Plavšić, Aleksa Milisavljević i Pavle Martinović je drugi tim iz Srbije koji posle više od dvadeset godina učestvuje u finalu ovog prestižnog takmičenja, nakon prošlogodišnjeg istorijskog uspeha studenata Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša.

„Studenti Računarskog fakulteta već godinama učestvuju na raznim informatičkim takmičenjima i po pravilu postižu vrhunske rezultate. Ovo je najbolji plasman studenata RAF-a na ACM takmičenju i fakultet će svakako podržati njihove pripreme i učešće u finalu. Ovoga puta nije samo u pitanju predstavljanje Računarskog fakulteta, već i čitave Srbije, pa sam ubeđen da će naši studenti zbog toga imati i dodatnu motivaciju“ rekao je prof. dr Stevan Milinković, dekan Računarskog fakulteta.

Značaj ovog izuzetnog uspeha prepoznao je Microsoft razvojni centar Srbije koji je odlučio da podrži ovaj sjajan tim na putu ka zlatnoj medalji. Za pohod na zlatnu medalju neophodne su ozbiljne pripreme, a tim sa Računarskog fakulteta imaće priliku za to u najboljem kampu koji je namenjen pripremama baš za finale ovog takmičenja, a koji se održava u Moskvi. Zahvaljujući podršci Microsoft razvojnog centra Srbije i Računarskog fakulteta, naši finalisti će od 5. novembra pohađati pripreme u Moskvi, gde će im mentori biti vodeći univerzitetski profesori, kao i nekadašnji pobednici i učesnici takmičenja.

„Činjenica da je ovo druga godina kako imamo naše predstavnike na ACM finalu predstavlja ogroman uspeh i pokazatelj da smo posle sjajnih rezultata koje naši srednjoškolci ostvaruju na međunarodnim takmičenjima, i na univerzitetskom nivou zakoračili u sam vrh. ACM je najveće i najuglednije studentsko takmičenje iz programiranja u svetu, plasman u finale je već uspeh za sebe, a Aleksi Plavšiću, Aleksi Milisavljeviću i Pavlu Martinoviću želimo puno sreće i zlatnu medalju!“ rekao je Dragan Tomić, direktor Majkrosoft razvojnog centra u Srbiji.

Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji više od deset godina na različite načine podržava učešće domaćih studenskih timova na ACM takmičenju, od sponzorstva za pokrivanje dela putnih troškova do organizovanja međunarodnog takmičenja Bubble Cup, koje predstavlja odličnu pripremu za ACM.

Veliki uspeh domaćih studenata na regionalnim kvalifikacijama za najpoznatije svetsko programersko takmičenje iz oblasti algoritama, pravi je pokazatelj koliko je bitno podsticati i podržavati talentovane studente da razvijaju svoj potencijal, ali i omogućiti svoj deci da od najranijeg uzrasta imaju priliku da se upoznaju sa svetom kodiranja. Algoritamski način razmišljanja i analitički pristup koji programiranje razvija, stvaraju izuzetnu vrednost za koje god zanimanje da se mladi odluče tokom svog školovanja.