Novi set API-ja za programere iz kompanije Mastercard

Kako bi zadovoljio sve veću potrebu za konzistentnim, neometanim i sigurnim iskustvom kupovinu, sektor Mastercard Developers objavio je nekoliko API interfejsa koji finansijskim institucijama, trgovcima i provajderima digitalnih rešenja pružaju alat koji omogućava obavljanje plaćanja na njihovim platformama.

Putem svoje Open API platforme, kompanija Mastercard pruža pristup ka više od 40 sopstvenih platnih, data i sigurnosnih proizvoda i servisa za laku integraciju u inovativna digitalna rešenja.

U SAD-u, FreshDirect®, Subway® i The Cheesecake Factory su iskoristili Masterpass Chatbot API i omogućili plaćanja preko Facebook Messenger aplikacije. Uber i Lyft olakšavaju vozačima da prime uplate skoro u realnom vremenu kroz platni sistem koji koristi Mastercard Send APIs.

Lanac gastro pabova u Ujedinjenom Kraljevstvu Young’s Pubs integriše Qkr! with Masterpass kako bi gostima omogućili da plaćaju, imaju „otvoreni račun“ ili podele račun bez čekanja u redovima ili na osoblje restorana.

Najnovija rešenja koja se dostupna u okviru Mastercard Developers portfolija uključuju ona koja pomažu firmama da imaju bolji uvid u svoje poslovne učinke u IoT doba i ona koja digitalizuju način na koji potrošači kupuju i upravljaju sopstvenim finansijama.

Kompanija Mastercard je takođe dodala Novi & Eksperimentalni API kategoriju u okviru Mastercard Developers platforme koja partnerima omogućava da testiraju najnovije tehnologije i aplikacije.

Za više informacija, posetite developer.mastercard.com.