Odabrani pobednici #CodeGovernment Hakatona

Nakon 48 sati neprekidnog rada programerskih timova, prijavljenih na prvi državni hakaton #CodeGovernment, stručni žiriji u Beogradu i Nišu saslušali su njihove predloge za unapređenje korisničkog iskustva Nacionalnog Portala eUprava i doneli odluku o pobednicima. U Beogradu su dodeljene dve nagrade, timu Varhak i timu Voidvoide , dok je u Nišu nagradu dobio tim BitPoBit. Pobednicima su dodeljene vaučeri u vrednosti od po 2.500 dolara za kupovinu u prodavnicama tehnike.

Pobednički tim Varhak iz Beograda predložio je savremeniji i svedeniji dizajn portala uz preglednu naslovnu stranu i pojednostavljeno kretanje po sajtu. Ivan Branisavljević iz ovog tima izjavio je: ”Naše rešenje prepoznaje potrebe korisnika i nudi mu usluge koje su logične da će baš njemu trebati.”

Drugi nagrađeni tim u Beogradu, tim Voidvoide iz Novog Sada razvio je prototip koji, pored osveženog dizajna naslovne strane, predlaže korišćenje live chat usluge radi pojednostavljene komunikacije korisnika i portala. Niški tim BitPoBit koji je okupio dva studenta sa Elektronskog fakulteta u Nišu i jednog sa Bristolskog univerziteta, izašao je sa predlogom koji u fokus stavlja brzo pronalaženje željenih usluga koje Portal eUprava nudi, uz čist dizajn.

„Ovo takmičenje programera i dizajnera bilo je namenjeno redizajniranju i traženju boljeg i funkcionalnijeg tehnološkog rešenja koje treba da unapredi korisničko iskustvo Nacionalnog Portala eUprava. Takmičenje je takođe nastavak saradnje koju država ima sa IT zajednicom i koju želi da podigne na viši nivo. Zahvaljujem se svim timovima na predlozima rešenja i čestitam pobednicima na osvojenim nagradama. “, izjavio je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je dodao da Hakaton za Kancelariju znači početak procesa transformacije i da u njemu najznačajniju ulogu ima baš IT zajednica koja ima uvid u potrebe tržišta koje pratimo.

Članica žirija ispred Inicijative Digitalna Srbija bila je i Veronika Tasić Vušurović. Nakon dodele nagrada, Tasić Vušurović je izjavila: „Veliko je zadovoljstvo videti nivo entuzijazma i talenta koji su takmičarski timovi pokazali tokom ova dva vrlo intenzivna dana. Pogotovo mi je drago što smo videli da su timovi bili posebno motivisani zbog činjenice da će njihove ideje pomoći svakome od nas da ubuduće lakše i brže komuniciramo sa državom.“

#CodeGovernment Hakaton, organizovala je Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade RS i Inicijativom Digitalna Srbija a učešće je uzelo ukupno 14 timova, devet u Beogradu i pet u Nišu.