Održano 10 međunarodno takmičenje u programiranju – Bubble Cup

Microsoft razvojni centar u Srbiji organizovao je danas finale 10. Bubble Cup takmičenja, u sali Amerikana Doma omladine Beograda.

Finale 10. jubilarnog Bubble Cup takmičenja svečano je otvorio Dragan Tomić, direktor Microsoft razvojnog centra u Srbiji, a takmičare i goste pozdravila je i Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Katarina Aleksić, savetnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Nebojša Vasiljević, direktor Fondacije Petlja.

Bubble Cup je ove godine postavio rekord u broju takmičarskih timova, a finale takmičenja ugostilo je čak 22 domaća i inostrana tima, od toga 10 studentskih i 12 srednjoškolskih. Učesnici iz Srbije, Hrvatske, Bugarske, Poljske, Ukrajine, Belorusije i Rusije učinili su da ovogodišnji Bubble Cup bude najteži i najizazovniji u 10 godina dugoj istoriji. Više od 3000 studenata i srednjoškolaca učestvovalo je do sada u ovom takmičenju, koje je 2008. godine pokrenuo Microsoft razvojni centar u Srbiji. Složenost i težina zadataka se tokom proteklih deset godina uvećavala, dok je osnovni cilj takmičenja uvek ostao isti – promocija programiranja među mladima i pružanje prilike da kroz timski rad izgrade prijateljske veze koje će ih pratiti kroz život i karijeru.

„Microsoft razvojni centar u Srbiji je izuzetno ponosan na put koji je Bubble Cup prešao za ovih 10 godina postojanja i činjenicu da je izrastao u jedno od najprestižnijih međunarodnih takmičenja. Svet u kojem živimo se ubrzano menja i razvija i u takvim okolnostima programiranje je najtraženija veština, budući da danas nijedna industrijska grana ne može da funkcioniše bez upotrebe softvera. Zato je važno da sve više mladih prepoznaje mogućnosti koje im otvaraju informacione tehnologije, da nauče da ih koriste i odu i korak dalje – da upravo oni budu ti koji su predvodnici transformacije društva i 4. industrijske revolucije.“ – rekao je Dragan Tomić.

Ozbiljnost i značaj ovog takmičenja u pripremi mladih talenata za profesionalnu budućnost u programiranju, ogleda se i u činjenici da su mnogi od preko 200 zaposlenih u Razvojnom centru nekada bili finalisti Bubble Cup-a, a danas rade na tehnologijama koje definišu budućnost.

„U prethodnom periodu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podržalo je takmičenje „Bubble cup“, kao i mnoge druge inicijative za podizanje nivoa znanja iz oblasti programiranja, informatike, matematike, u susret modernizaciji obrazovanja i uvođenju informatike i računarstva kao obaveznog predmeta. Sa novim nastavnim programom od ove školske godine, naši đaci će konačno izučavati informatiku, i na taj način imati šansu da budu globalno konkurentniji, a očekujemo da će nove generacije sada iznedriti još više mladih zainteresovanih za programiranje i IT.“ – istakla je Tatjana Matić državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Na otvaranju ovogodišnjeg Bubble Cup takmičenja premijerno je predstavljena jedinstvena platforma za učenje programiranja Fondacije Petlja. Materijali na Petlja.org su namenjeni svima koji žele da uče i vežbaju programiranje, kao i takmičarima, a poseban akcenat je stavljen na podršku učenicima u savladavanju školskog gradiva i njihovim nastavnicima u izvođenju nastave računarstva.

Platformu su predstavili direktor Fondacije Petlja, Nebojša Vasiljević i profesor dr Filip Marić. Portal Petlja nastao je spajanjem Bubble Bee portala za učenje i vežbanje programiranja, koji je razvijen pored ostalih i od strane ljudi koji su zaposleni ili su bili na praksi u Microsoft razvojnom centru u Srbiji, kao i portala za podršku takmičenjima iz programiranja, Takprog. Bubble Cup je bio preteča razvoju ideje Bubble Bee portala da bi danas ove inicijative bile ujedinjenje i našle se pod krovom Petlje.

Portal Petlja.org osmišljen je sa idejom da programiranje ne mora biti komplikovano i rezervisano samo za stručnjake. Želja je da se programiranje ovim putem približi svima: deci i njihovim roditeljima, učenicima i njihovim nastavnicima, radoznalim korisnicima tehnologije i svim ljudima koji se pitaju šta je sledeće što treba da nauče. Zato je Petlja prepoznata kao značajna podrška obrazovnom sistemu, sa ciljem popularizacije i podizanja svesti o važnosti programiranja za sve učenike, bez obzira da li će za svoje karijere izabrati nešto iz domena informacionih tehnologija ili ne.