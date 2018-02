Proglašeni pobednici prvog Regionalnog app izazova

Kompanije Telekom Srbija, m:tel Crna Gora i m:tel BiH organizovale su regionalno finale konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje – „Regionalni app izazov“. U regionalnom finalu učestvovali su srednjoškolci, pobednici državnih konkursa iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Zbog ujednačenosti u kvalitetu, žiri je odlučio da prvo mesto podele dve aplikacije – „Solve & Share“ tima LeVel iz Gimnazije „Bora Stanković“ iz Niša i aplikacija „Move Fit“, koju je izradio tim RB Dev iz JU „28. juni“ iz Istočnog Sarajeva. Članovi oba tima otputovaće u Berlin, na jednu od vodećih IoT konferencija.

Prilikom uručenja nagrade, generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk izrazio je zadovoljstvo kvalitetom prezentovanih aplikacija. „U ime kompanije Telekom Srbija želim da istaknem da smo izuzetno ponosni na mlade ljude koji su pokazali zavidno znanje, izuzetan timski i preduzetnički duh i volju da istraju u procesu kreiranja aplikacija koje olakšavaju komunikaciju u savremenom svetu. Uspeh koji je mts app konkurs postigao u Srbiji prethodnih godina inspirisao nas je da ga proširimo i van granica naše zemlje“, izjavio je Ćulibrk.

Pored glavnih nagrada, dodeljene su i dve specijalne nagrade za inovativnost „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“, timu Valanders iz Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice za aplikaciju „TeleTech“ i učeniku Matematičke gimnazije iz Beograda, Luki Jovičiću za aplikaciju „Stories“. Učenici su nagrađeni vrednim mobilnim uređajima.

Izvršni direktor m:tel-a Crna Gora Vladimir Lučić, pozitivno je ocenio konkurs i zalaganje mladih: „Želeo bih da zahvalim kolegama iz Telekoma Srbija na inicijativi da se u ovaj društveno odgovoran projekat, uključimo i mi iz Crne Gore kao i kolege iz BiH. Ideja nam je da ovaj događaj postane regionalno važan IT projekat, sa značajnim potencijalom za razvoj. Prošle godine smo otvorili Digitalnu fabriku, prvi IT inkubator u Crnoj Gori i time dodatno doprineli ambijentu za podsticanje inovativnog duha, produkciju ideja i izradu startup-ova“, izjavio je Lučić.

Izvršna direktorka za marketing i prodaju m:tel BiH Radmila Bojanić izrazila je zadovoljstvo što je ovog puta regija povezana znanjem i idejama mladih ljudi. „Uz čestitke regionalnom pobedničkom timu istakla bih da su svi već sada pobednici, jer nije mala stvar biti najbolji na državnim takmičenjima. Najiskrenije zahvaljujem svim učenicima i njihovim mentorima, koji su uzeli učešće u takmičenju”, istakla je Radmila Bojanić i dodala da je ovo jedan od brojnih društveno odgovornih projekata u kome m:tel iz BiH ulaže u razvoj znanja i mladih talenata.

Za srednjoškolce iz Podgorice, Doboja, Istočnog Sarajeva, Mostara, Prijedora, Sente, Beograda, Šapca i Niša, Regionalni app izazov bio je prilika da razmene znanja i iskustva, ali i da dožive Beograd na poseban način, u okviru jedinstvene ture pod nazivom „Tesla u Beogradu“. Đaci su posetili muzej Nikole Tesle, Elektotehnički fakultet i lokacije u gradu koje je Tesla obišao prilikom svoje jedine posete Beogradu.