Proglašeni pobednici trećeg Regionalnog app konkursa

Kompanije Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora, članice Telekom Srbija grupe, organizovale su u Banja Luci finale trećeg po redu takmičenja u izradi aplikacija za mobilne uređaje „Regionalni app izazov“. U finalu je učestvovalo 15 timova srednjoškolaca, po pet iz svake zemlje, čije su aplikacije pobedile na nacionalnim takmičenjima.

Stručni žiri trećeg regionalnog takmičenja kao najbolje proglasio je aplikacije „Starlight“ tima iz gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša, „KuMe“ (Kućni menadžer) tima iz Gimnazije „Banjaluka“ i „MojRED“ tima iz Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice, koji su nagrađeni putovanjem u Porto, na prestižnu NDC IT konferenciju.

Specijalna nagrada za inovativnost „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“ dodeljena je timu iz elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice, za aplikaciju „Đe si, istoriju ponesi!“ Članovi ovog tima nagrađeni su pametnim telefonima.

Čestitajući pobednicima, generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk istakao je da su kompanije u okviru Telekom Srbija grupe strateški opredeljene za inovacije i razvoj savremenih tehnologija i da kroz projekte kao što je Regionalni app izazov ohrabruju mlade da se osmele i svoje ideje realizuju stalnim usavršavanjem i praktičnom primenom svog znanja.

„U Srbiji se već devet godina uspešno realizuje mts app konkurs, a on je od pre tri godine dobio i regionalni karakter, tako da se danas uspešno sprovodi i u BiH i u Crnoj Gori. Kao što znate, Telekom Srbija grupa ima za cilj da se regionalno pozicionira u skoro svim sferama našeg poslovanja. Da bismo to učinili važno je da ulažemo u zajednicu i, koliko god je to u našoj moći, kreiramo bolju atmosferu u svim zemljama u kojima poslujemo. Zato se trudimo da najviše ulažemo u mlade i obrazovanje, jer je to zaista najkvalitetnije ulaganje u budućnost“, rekao je Predrag Ćulibrk i zahvalio se đacima iz sve tri zemlje koji su uspešno odgovorili na sve uslove konkursa, ali i svim kolegama koje već godinama sa mnogo entuzijazma realizuju ovaj značajan projekat.

Vladimir Lučić, izvršni direktor m:tel-a CG i koordinator za internet i multimediju Telekom Srbija grupe rekao je kako su takmičari iz sve tri države napravili značajan korak u digitalni svet i da veruje da će se za ove mlade ljude tek čuti.

„Lepo je biti točak u mehanizmu ovakve priče i izuzetno smo ponosni na sve učesnike takmičenja i njihove mentore koji su pokazali znanje, viziju i timski duh. Uvek je pravo zadovoljstvo posmatrati proces kreiranja aplikacija koje olakšavaju komunikaciju u savremenom svetu – od ideje do realizacije. Još je veće zadovoljstvo kada vaša kompanija motiviše mlade ljude da vredno rade i budu proaktivni jer to, bez izuzetka, daje rezultat”, dodao je Vladimir Lučić.

Marko Lopičić, generalni direktor kompanije m:tel BiH, izrazio je zadovoljstvo što je upravo kompanija m:tel BiH domaćin ovogodišnjeg takmičenja. „Ovo je jedan od najvećih društveno odgovornih projekata, ne samo m:tel-a BiH, nego i čitave Telekom Srbija grupe. Ovaj projekat na najbolji način promoviše znanje, timski duh i pozitivne vrednosti, a naročito bih istakao i činjenicu da je ovo dobra prilika da mladi ljudi iz tri zemlje razmene svoja iskustva i znanja, te se međusobno upoznaju i druže”, poručio je Marko Lopičić.

Članovi pobedničkog tima iz Srbije, Vuk Marković, Jelena Pantić i Milan Radomirović, izjavili su da su veoma srećni što su osvojili glavnu nagradu i put na konferenciju u Porto. Oni su istakli da se raduju prilici da u Portu prošire svoja znanja iz programiranja kao i da im mnogo znači što su u Banja Luci imali priliku da se upoznaju sa kreativnim idejama i načinom razmišljanja svojih vršnjaka iz regiona.

Učenike iz Srbije, BiH i Crne Gore tokom 2020. godine očekuje novi ciklus takmičenja za koje svake godine raste broj zainteresovanih srednjoškolaca. U ovogodišnjem ciklusu na regionalnom nivou učestvovali su učenici iz 75 škola – u Srbiji je u konkurs bilo uključeno 47, u Bosni i Hercegovini 15, a u Crnoj Gori 13 škola.